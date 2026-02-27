ラテアートも水出しもこれ1台。デロンギ「デディカ デュオ」はスリムな見た目も魅力です

毎朝の1杯や作業の合間のブレイクタイムなど、コーヒーと向き合う時間が生活の一部になっている人も多いはず。自分の手でじっくり淹れる一杯に憧れつつも、安定した味わいを毎回楽しみたいなら、専用マシンの導入は有力な選択肢です。近年は対応メニューの幅も広がり、使い勝手や付加機能も進化。自分好みの一杯を追求するハードルは、確実に下がっています。

そうした流れのなかで注目したいのが、簡単操作と本格抽出を両立しつつ、淹れる工程そのものの楽しさも味わえる新モデル。デロンギから登場した「デディカ デュオ（EC890J-WI／B／M）」（5万9800円）です。

「デディカ デュオ」は、自宅で本格的なバリスタ体験が楽しめるエスプレッソ・カプチーノメーカーです。抽出やスチームは手動でコントロールでき、エスプレッソはもちろん、コールドブリューや好みのミルクメニュー、本格的なラテアートまで幅広く対応。

ホット、コールドの両方に対応しているため、季節を問わず活躍します。日々の一杯を、より自分好みに仕上げられる1台です。

バリスタ気分を味わうなら、ぜひ使いこなしたいのが“マイラテアート”機能。スチーム時の空気量を細かく調整できるため、きめ細かなフォームミルクも、よりふんわりとした質感も思いのまま。

ミルクの状態を自分でコントロールできるので、ラテやカプチーノの仕上がりに差が出ます。抽出だけでなく、ミルク作りまで含めて楽しめるのが、このモデルの醍醐味です。

きめ細かくなめらかなフォームミルクに仕上がるため、ラテアートにも最適。カップに注ぐたびに質感を確かめられるので、毎日の一杯がそのまま練習の場になります。

安定したフォームが作れる環境があれば、初挑戦の人でも取り組みやすく、すでに経験のある人にとっても技術を磨く機会に。自宅で淹れる時間そのものが、スキルアップにつながる点は大きな魅力です。

春先から恋しくなるのがコールドブリュー。「デディカ デュオ」では、通常12時間ほどかかる水出し抽出を約5分で完了します。ポンプで少量ずつ水を送り込みながら一滴ずつ抽出する独自の“コールド エクストラクション テクノロジー”により、苦味や過度な酸味を抑えた、すっきりと甘みを感じる味わいに仕上がります。

そのまま楽しむのはもちろん、チョコレートと合わせたり、冷たいミルクで割ったりとアレンジも自在。短時間で抽出できるため、気分に合わせて気軽にコールドメニューへ切り替えられる点も実用的です。

基本となるエスプレッソも、安定したクオリティで楽しめます。内部気圧最大15気圧の電磁ポンプとステンレス製サーモブロックボイラーを搭載し、抽出時には最適とされる9気圧・約90度をしっかりキープ。たっぷりとしたクレマを伴う、濃厚な一杯を日常的に味わえます。

毎回ブレの少ないエスプレッソが抽出できるのは、家庭用マシンとして大きな利点。パウダー（粉）に加え、44mmカフェポッドにも対応しているため、使い方に合わせた抽出スタイルを選べます。

操作性も配慮されています。本体トップには視認性の高いディスプレイを配置し、カラータッチアイコンでメニューを直感的に選択可能。飲みたい一杯へスムーズにアクセスできます。

抽出量はアイコンの長押しで調整でき、1杯／2杯の定量設定も簡単。さらに抽出温度は3段階で変更できるため、豆の種類や焙煎度合いに応じたセッティングも可能です。日々の一杯を微調整しながら、自分好みの味を探っていく楽しさも備えています。

本体にはミルクジャグやタンパーなどの基本アクセサリーが付属。別途ツールを買い足すことなく、購入後すぐに抽出やスチーム操作を始められます。

本体のカップ受けは着脱式。小ぶりなエスプレッソカップから高さのあるグラスまで対応でき、抽出スタイルに合わせて柔軟に使い分けられます。

トレイ部分は面積が広く、カップをしっかり支える設計。抽出時の安定感も確保されています。日常的に使うアイテムだからこそ、こうした細部の使いやすさは無視できないポイントです。

カラーバリエーションはホワイト、ブラック、メタルシルバーの3色展開。キッチンのテイストに合わせて選びやすいラインナップです。

サイズはH30.5×W15×D33cmとスリム設計。奥行きを確保しつつも横幅を抑えているため、限られたカウンタースペースにも設置しやすい仕様です。

淹れる工程そのものを楽しめる最新モデルは、通常販売を5月26日に予定。先行販売は3月12日より、デロンギ表参道店およびデロンギ公式オンラインストアにて実施されます。

先行販売分は各色50台、合計150台の数量限定。いち早く試したい人は、このタイミングを押さえておきたいところです。

