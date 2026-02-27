食品の価格高騰が家計を直撃している。写真はイメージ（写真：Zoey106/Shutterstock.com）

大勝した総選挙で掲げた通り、高市政権は食品にかかる消費税を2年間ゼロとする方針だ。値上がりペースこそ鈍化しているが、食品高が家計を苦しめる状況に変わりはない。その重圧は消費者を節約に追い込み、景気に影を落とす。本当に食品消費税ゼロは実現するのか。そこには厄介な問題が横たわる。

（志田富雄：経済コラムニスト）

旧暫定税率の廃止でガソリン、軽油は下がったが…

まず、総務省が2月20日に発表した1月の全国消費者物価指数（CPI）で直近の物価を確認しよう。全体的に見れば前年同月と比べた上昇率は低下傾向にあり、基調判断の物差しになる「生鮮食品を除く総合指数」で伸びは2％と2年ぶりの低さに落ち着いてきた。

物価高の抑制に効いたのは、ガソリンを中心にしたエネルギー分野の値下がりだ。昨年末でガソリンや軽油にかかっていた旧暫定税率が廃止され、店頭価格はぐっと下がった。

暫定税率の廃止はガソリンで1リットル25.1円、軽油で17.1円の引き下げ効果がある。しかもガソリンは揮発油税、地方揮発油税といった税金をかけたうえに消費税が乗る「二重課税（税金に税金がかかる）」だったので、消費税を含めたガソリン価格の引き下げ効果は28円ほどになる。

1月のCPIでガソリン価格は前年同月比で14.6％値下がりしたほか、政策面では公立高校の授業料無償化も寄与し、「授業料等」という品目全体で9.6％下がった。

食品では生鮮野菜の価格が前年同月比で14％下落した。1年前の冬はキャベツを中心にした野菜が天候不順の影響で高騰。今年は生育が順調だったために、前年同月比でみるとキャベツは63.5％も値下がりした。生鮮食品を含めたCPIの上昇率は1.5％の上昇と、「生鮮食品を除く総合指数」よりも伸びが鈍化したのは、生鮮野菜の値下がり効果が大きい。

とはいえ、食品が安くなり、これで家計のやりくりが楽になったのかというと、そうではない。

「節約志向指数」はウクライナ戦争直後を超えた

典型的なのがコメ。一時はコメ類全体で100％（2倍の値上がり）に達した前年同月比の上昇率は1月に27.9％まで低下した。それでも消費者からすれば「高騰していた昨年1月の価格からさらに3割近くも値上がりした！」と文句を言いたいところだろう。中食・外食分野への波及も収まらず、おにぎりが11.8％の上昇、すし（外食）が7.0％値上がりした。

農林水産省が1月にまとめた2025年12月末時点のコメの民間在庫は、1年前に比べ85万トンも増えて338万トンとなった。年末の在庫水準としては4年ぶりの多さだ。あまりの価格高騰に消費者や街の外食店が手を出しにくくなり、需要が冷え込んだからだ。

一方で、流通企業は高い値段で仕入れているため、在庫を抱えても損失覚悟の値下げには二の足を踏む。農水省が発表した2月9〜15日時点のコメの平均店頭価格は前週比82円（2.0％）安い5キロ4122円。需要不振でじわじわと値下がりしてきたものの、平均価格が4000円を超す水準で消費者と業者の我慢比べが続く。

こうした状況を前に家計の厳しさを示す指標がある。

みずほリサーチ＆テクノロジーズは消費者の節約志向がどれくらい強まっているかを示す「節約志向指数」を算出している。この指数は、品目ごとにCPIの物価上昇率から家計調査の支出平均単価上昇率を差し引いた値を指数化したものだ。家計の節約志向が強まって消費者が少しでも安い商品を多く購入するようになれば実際の支出単価はCPIより下振れし、節約志向指数が上昇する。

この節約指数は直近、新型コロナウイルス禍からの経済回復にウクライナ危機が追い打ちをかけた22年3月の記録的な水準を超え、データのある過去10年ほどの最高を記録している。それだけ、食品高が家計を圧迫し、消費者の節約志向が強まったことを示す。

「エンゲル係数」は44年ぶりの高さ

家計の消費支出に占める食費の割合を示す「エンゲル係数」は昨年時点で44年ぶりの高さ（2人以上の世帯で28.6％）に上昇している。昨年10〜12月期の国内総生産（GDP）統計が力強さを欠いたのは当然の結果だ。

帝国データバンクが食品主要195社の価格改定動向を毎月まとめる調査でも値上げの動きは一服し、4月ごろまでは落ち着いた推移となる見通しだという。しかしそれはこのところの値上げが激しかったから落ち着いたように見えるだけであろう。

実際、2月はパックご飯や飲料など674品目が値上げされ、平均値上げ率は16％になる。価格改定の多い4月はすでに2320品目の値上げが見込まれている。

値上げの理由として原材料高が圧倒的に多い状況は変わらない。その上で、人件費を理由にした値上げが年々増えている。最低賃金の上昇や食品工場の働き手を確保するための時給引き上げが、食品価格を押し上げている。

高市早苗首相は2月20日の施政方針演説の中で、2年間に限り食品の消費税をゼロとする方針について「夏前には中間とりまとめを行い、税制改正関連法案の早期提出をめざす」とした。

しかし、実現には課題が多い。赤字国債には頼らないと言明している以上、5兆円規模の代替財源の確保は必須条件だ。過度な円売りと日本国債売りを警戒するベッセント米財務長官の顔がちらつくのか、「マーケットからの信認を損なう野放図な財政政策をとるわけではない」と国債市場の反応（金利上昇）を気にするようになるなど、その姿勢に変化は見える。

さらに、小売店のレジシステムなどの修正で現場に混乱が起きないようにしなければならない。割高感が出るおそれのある外食産業の不公平感をどう解消するか、という問題もある。

現在、外食では同じ食品でも店内飲食（イートイン）は消費税率10％であるのに対し、持ち帰り（テイクアウト）は軽減税率の8％が適用されている。コンビニやスーパーで売る弁当や惣菜類も8％だ。現行の軽減税率品目の消費税率をゼロにという線引きになれば、同じ商品でも店内飲食との価格差は一段と広がる。

減税終了とともにインフレ率は再び押し上げられ…

いったんゼロにした消費税を2年後に戻す際にも現場には負担がかかる。さらに厄介なのは、食品の税率が再び引き上げられる時に国民が「負担増」を感じないかという問題だ。消費税を元に戻す代わりに高市政権が改革の本丸とする「給付付き税額控除」に引き継ぐとしても、食品は身近で購入頻度が高いため、増税による値上がりは数字以上の負担感をもたらす。

みずほリサーチ＆テクノロジーズは1月29日に公表したリポート「日本の食品インフレの行方」で、飲食料品にかかる消費税をゼロにした場合、CPI総合を1.5％ポイント引き下げる効果が見込まれ、流通段階でのマージン率引き上げがなければ食品の価格上昇圧力を吸収できると試算する。

ただし、同じレポートでは、消費税減税によってインフレ率を抑制できるのは1年間だけで、2年目に抑制効果はなくなり、減税終了とともにインフレ率は再び押し上げられると指摘している。

実現に課題が多く、終了時にも難題が横たわる。26年度内の実現を模索する食品の消費税ゼロは高市政権にとってきわめて厄介な問題と言える。

農漁業や食品工場、物流の分野で人手不足は深刻さを増す。中長期的にはロボットの導入などで省人化を進める対策が重要だが、それまでの間は人件費高によるコスト上昇圧力がかかり続ける。

食料の争奪戦が世界で激しくなる中で、肥料を含めた安定確保策も急務だ。猛暑、豪雨などの異常気象や海水温上昇への対応も求められる。足元で生鮮野菜が安くなったとはいえ、天候異変による価格高騰は確実に増えている。

消費税を一時的にゼロにしても食料インフレを作り出す構造要因に対応しなければ、食料高の重圧は収まらない。

