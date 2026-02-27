子どもの意欲はこうしてひっぱり出す！　プロ教師が実践「自ら発表できる生徒」に育つ「声かけ」「接し方」のポイント

教師が「わかる人！」と尋ねても、誰も発言しない……いかにも中学校でありそうな光景だが、長谷川学級は違う。生徒が指名なしで次々と立ち、間違いを恐れず意見を発表していくのである。なぜそんなことが可能になるのか。生徒を後押しするため教師（長谷川氏）が周到に布石を打っているからだ。その仕掛けの一端が窺える特別記事を、長谷川氏の著書より抜粋してお送りする。

発表の前に「考えを書かせる」

〈「指名なし発表」が、上手になってから「指名なし討論」に入るのである〉

向山洋一氏はある論文で次のように述べている。

「上手になってから」とある。討論に挑戦する教師は、ここを見落としがちだ。

「上手になった」とは、生徒が教師の力を借りずして次々と自説を発表できる状態を指す。

中学では、ここまでたどり着くのにかなりの時間と労力がかかる。

意見を発表するには文章を正確に読み解く必要がある。

つまり前提として、読解力が身に付いていなければ発表はできない。

目の前の文章を自分の力で読み解く「自力分析」ができなければ発表など論外である。

自力分析の指導については後ほど書くが、もうひとつ、自力分析ができた子どもたちの発言耐性も鍛えねばならない。そもそも声が出なければ、「指名なし発表」などもってのほかである。

声を出させるために、どんな布石が打てるか。

授業において、私はまず各自の考えをノートに書かせるところから始める。

子どもたちに分析させた後、

「まずは近所で意見を交換します。その時に、『私はこう考えるけどあなたはどう考えますか』と尋ねます」

という指示を挟む。

加えて、机間巡視をしながら、全体に広げるべきことを見付け、頭に入れておく。

「今の話合いですごくいいシーンがあったのです。A君、Bさん、C君、Dさんが、意見を聞いて『なるほど』と思ったとき、それを真剣にメモしていましたね。すばらしい！」

このように増やしたい行動を価値付け、褒めていくと、生徒の行動が変わる。

「疑問に思ったことや反対だと思ったこともメモするといいね」

「相手の意見とそれを支える理由のつながりを聞きとっていこう」

などの助言も大切だ。一つ一つ具体的に教えていく。

発言に慣れていない学級や特定の生徒が一言二言しか発表しないような集団では、意見を書かせ、すぐに発表させる展開では駄目なのだ。いきなり全体の前での発表を求めるのは無理がある。無理を通すと生徒は授業が嫌いになる。ますます発言が減り、冷えた、冷めた授業になってしまう。

ゆえに、「考えを話す」「質問する」「メモする」といった活動を細かなステップで入れていく。

「授業では教師の数倍、生徒が発言するものなのだ」

「自分の考えを発言すれば級友の勉強の役に立つのだ」

「発言と発言の相乗効果で真実が見えてくるのだ」

ということを、来る日も来る日も「体感」させていくのである。

蓄積した素材を「整理」させる

近所で話し、内部情報も蓄積された。では全体発表へ、と考える人が多いだろう。だが、相手は発言耐性の低い生徒集団である。もう一手、二手と策が要る。たとえば、

「今度は近所以外の、この人の意見を聞いてみたいなと思う人のところに行って情報交換してきなさい」

と指示する。これで教室に動きが生まれる。処々で熱心な話合いが展開される。

生徒は自分の考えを述べ、相手の意見を聞き、分からないことを質問して明らかにし、納得したり反論したりという活動を積み重ねる。

この時、後から話合いの輪に入ってきた級友に、

「今こういうことを話しているんだよ」

と補助説明を行う生徒がいる。論点を整理して伝えているのだ。こういう行為もきちんと見取って、後で全体の前で取り上げて評価することが大切だ。

取材をさせると男女が完全に分かれてしまう、という質問を受けたことがある。私ならば、話し合わせた後でこう確認する。

「今、異性とも意見を交換した人」

そして褒める。

「えらい！ 気恥ずかしさを超えて、自分を成長させるために努力している！ ノートにAをつけなさい」

授業中のこの交流を積み重ねれば、いずれ男女を問わず話をするようにまる。交流が深まる。生徒同士の人間関係も、授業でつくることができるのだ。

そしてこういう経験の一つ一つが、後の「指名なし」討論につながっていくのである。

考えをさらに煮詰めさせていく

ここまですると授業は活性化する。しかし、もう一歩の詰めが必要である。

生徒達は話し合いをして自分の考えをノートに書いた。

ここで指名なし発表をさせる。すると、どうなるか。

多くの生徒が話し合う前のノートをそのまま読んで終わりとなる。

それで、話し合いに価値はあったのか？ 意味は薄い。

自分の意見を伝え、他人の意見を聞く。結果、自分の意見が補強されたり、修正を迫られたりする。

それが話し合いの価値である。

話し合いの結果がその後の発表内容に反映されてこそ、話し合う意味がある。

他者の意見を反映させようと意識して問い、聞き、メモをする。そういうことが当たり前にできる生徒に育てたい。

ノートに山ほどたまった情報を、自分の考えとしてまとめる。表現し直す。その時間が必要だ。

ゆえに次のような活動を入れる。

「今話し合いを終えてね、わかったこと、自分が気づいたこと、考えたことをノートに2分間でまとめなさい」

「今の話合いを踏まえて、現時点で考えていることをまとめなさい」

書かせている間も、

「授業で大切なのは正答より変容だよ」

「私は正解が聞きたいのではない。あなたの考えが聞きたいのだよ」

といった、意欲を引っ張り出す激励を重ねる。

「考えを話す」「質問する」「メモする」といった活動を細かく入れる。

これが発言力を高めつつ、集団を育成する指導の初歩である。

習得すべき「観点」を子どもに与える

本記事冒頭で私はこう記した。

「目の前の文章を自分の力で読み解く『自力分析』ができなければ発表など論外である」

自力分析のポイントは、子どもたちに分析批評の「観点」を習得させることだ。

観点が習得できていれば、作品を読んで、どのような方法で（文章構成と技法）、何が書かれているか（主題）を分析できる。

また、その場にいる全員が同じ観点（共通の分析用語）を共有していれば、一人ひとりの分析の適不適をお互いに検討できる。

指名なし発表に至るためにはそれだけの布石が必要なのだ。

では、どのような観点を子どもたちに習得させるか。例をいくつか挙げる。

●作者と話者の違い

●登場人物（中心人物・対役ほか）

●視点

●事件

●起承転結（クライマックス、ピナクル）

●対比

●イメージ

●主題と素材

このような観点を4月から、適した教材を用いてこつこつと指導し、反復練習させ、習得させる。

さらに5月には次のように列挙して紙にまとめ、印刷配布する。あるいはクラウド上で公開する。次のような一覧を、子どもたちが常に手元で参照できる環境をつくるのだ。

（1）設定

ア．時 イ．場所 ウ．人（登場人物）中心人物・対役・脇役・端役ほか

（2）作者と話者

（3）話者の視点、位置、見え方

ア．一人称視点（「私は〜」）

イ．三人称全知視点（すべての人物に出入りできる「神の視点」）

ウ．三人称限定視点（特定の人物にのみ出入りする「限定」された視点）

（4）事件

ア．いくつの事件が起きたか

イ．最も重要な事件は何か

ウ．事件を通して誰がどう変化したか

（5）起承転結（作品の構造・ストーリー）

ア．話の始まり（起）はどこからか

イ．山場（転）はどこからどこまでか

ウ．クライマックスはどこか

（6）主題

ア．中心題材（モチーフ）は何か

イ．主題（テーマ）は何か

（7）表現技法 象徴、暗示、伏線、対比、イメージ ほか

項目の内容は1年次、2年次、3年次と少しずつ増やし、高度にしていく。

同時に授業で各観点を、討論を通じて習得させる。

小説なら、最初に行うのが設定の確認だ。例を挙げる。

