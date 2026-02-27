WEST.中間淳太　「オファーには二つ返事でOKでした！」台湾ロケうらばなし

４月20日（月）に『中間淳太の満福台湾ガイド』が発売となるWEST.中間淳太さん。

巻頭では「淳太の最好な過ごし方」と題し、朝・昼・晩と時間帯ごとに、おすすめの観光エリアを紹介。後半には台北市街を７つに分けたエリアガイド、高雄・台南・台中などへの小旅行も提案。大充実のガイドブックに込めた思いと、台湾ロケ秘話を伺いました。

Q.台湾と中間さんの関係は？

台湾人の父と台湾育ちの日本人の母の間に生まれ、小4から中3までの6年間、台湾で暮らしていました。台湾在住中に、今の事務所のオーディションを受けて活動を始めたので、アイドルとしての始まりの場所であり、もう一つの故郷。台北市の観光アンバサダーにも就任させていただいたので、日本の方には台湾のよさを、台湾の方には日本のよさを伝えていけたらと思っています。

Q.台湾ロケでの思い出を教えてください！

昔、住んでいた天母（ティェンムー）へ足を運んだのですが、当時あったお店が残っていたりして、懐かしい気持ちになりました。あと、台湾ジュニア時代に台湾公演に来たジュニアみんなで買い物をした西門（シーメン）も思い出の場所。先輩方がどんな服を買うのかを観察して、後日、憧れの先輩とお揃いの服を買った記憶がよみがえりました。そして、一度行きたかった富錦街（フージンジエ）もよかったな。ゆったり時間が流れていて、おしゃれなお店も多く素敵な場所でしたね。夜はバーでも撮影したのですが、いつかその店でWEST.の曲が流れたら…という新たな夢もできました！

Q.ガイドブックは作りたかった…？

自分で資料を作ってプレゼンをしたこともあるほど、台湾に関わる仕事は長い間、僕の夢でした。なので、オファーには二つ返事でOKでした！（笑） 僕の一番の願いは、自分の活動を通じて、応援してくださる方の人生が豊かになること。そして、僕にしかできないことで、それを形にできたらと思ってきました。まさに、台湾のガイドブックは自分の経験や環境を生かせるもの。この1冊が、皆さんの豊かな旅時間につながれば幸いです。

Q.ガイドブックでのこだわりはどんな部分？

巻頭の「淳太の最好な過ごし方」は、僕の体験談や思い出話などを盛り込みながら、一緒に旅しているような気分を味わってもらえる構成にしています。それから、なれない場所だと土地勘がつかめないと思いますので、エリアごとに情報を整理して、できるだけわかりやすい誌面にしたのはこだわり。ほかにも、ガイドブックにはあまり登場しないローカルなチェーン店なども紹介していますので、ぜひ旅の相棒として手に取っていただけるとうれしいです！

３月３日より毎週金曜日に、ガイドブックの中身に迫る記事（全８回）をお届けします。ぜひお見逃しなく！

▼本書の主な内容

1泊2日でこんなに楽しい！淳太の弾丸旅PLAN

淳太的！台湾の最好な過ごし方朝市でローカルな雰囲気を満喫

ハシゴしたくなるほどおいしい朝ごはん

迪化街で自分の好きを見つけよう

注目の台湾発ブランドをチェック

台湾っ子御用達のチェーン店へGO

台湾麺の魅力にロックオン

地元で愛されるB級グルメを食す

伝統おやつのおいしさにハマる

リアルに購入！おみやげLIST

激ウマグルメが集結する夜市で食べ歩き

淳太的夜市グルメチャート

本場の味を堪能できる美食レストラン

新鋭シェフが腕をふるう話題の店

食事もおいしい大人の実力派バー

熱炒でビールとおつまみを堪能

コンビニ&スーパーを使い倒す

自分だけの香水づくりにTRY!

TAIPEITOWNGUIDE台北市街

東區／迪化街／西門・龍山寺／中山／永康街／台北101／富錦街

まだまだある！魅力的なSPOT

台北からShortTrip！ 高雄／台南／台中／九份

淳太’sColumn、淳太NOTEなど台湾での思い出エピソード ほか

【プロフィール】

中間淳太（なかま・じゅんた）

1987年10月21日生まれ。男性アイドルグループ、WEST.所属。兵庫県出身。台湾人の父と台湾育ちの日本人の母を持つ。小学4年生の1997年4月から、中学卒業の2003年3月まで台湾に住んでいた。初ステージは、台湾在住時の2000年のKinKiKids（現DOMOTO）の台湾公演。 かき氷は昔ながらのザクザク氷派。台湾旅行の際は常に満腹状態にある。

「本気を出せば、2泊3日の台湾旅で5キロは太れますよ！」

