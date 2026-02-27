歌手で俳優の中島健人（３１）が、映画「ラブ≠コメディ」（ラブノットコメディ＝７月３日公開）で主演を務めることが２６日、分かった。“３６０度全方位イケメン”と称され、数々のラブコメ作品で主演を務めてきた人気俳優・神崎麗司役を演じ「すごい自分にぴったりだな」と自信たっぷりに意気込んだ。

ヒロインは長濱ねる（２７）で、２人は映画初共演となる。物語は、３０歳を迎え重厚なドラマで評価されたいという思いを抱える神崎と、長濱演じる人気アイドル・南風美里が、お互いの葛藤をぶつけ合いながら成長していく胸アツお仕事エンターテインメントだ。

“王子様”として長年支持を集めてきた中島は「久々にフィットする感覚でお芝居ができるなと思いました」と自身と重なる役どころに充実感を漂わせ「自分の本質みたいな部分をポップで、エンタメとして面白く抽出できると思いました」と手応えを明かした。

長濱については「実際に会ってみたら想像以上で、こんなにも会話が弾むとは思っていませんでした」と新鮮な驚きを口に。一方の長濱は「私はとても緊張していたのですが、中島さんが現場の空気を引っ張ってくださいました」と感謝。相性の良さをのぞかせていた。