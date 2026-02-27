きょうは西日本を中心に天気が下り坂となり、九州では雨脚の強まる所もあるでしょう。東日本や北日本も雲が広がりやすく、北日本でも雨や雪の降る所がありそうです。

全国的に雲が広がりやすく、九州は朝から雨が降りやすく、午後は四国や中国地方にも雨雲が広がりそうです。日中は九州を中心に、雷を伴って激しく降る所もあるでしょう。夜は近畿や北陸にも雨雲のかかる所がある見込みです。東北の太平洋側や、関東も千葉県の沿岸部を中心に、にわか雨の所がありそうです。夜は北海道で雨や雪の範囲が広がるでしょう。沖縄も雨が降ったりやんだりとなり、昼前後は、雨脚の強まる所もありそうです。

日中の気温は、きのうより低い所もありますが、この時季としては高いでしょう。東海から九州南部にかけては、18℃くらいとなりそうです。東京は14℃の予想で、強い風もおさまりますが、日差しが少なく空気はひんやりと感じられるでしょう。雨が降りやすい福岡は、きのうより低く、北風も冷たく吹きそうです。

きょうの各地の予想最高気温です。

札幌 ：5℃ 釧路：2℃

青森 ：6℃ 盛岡：9℃

仙台 ：8℃ 新潟：14℃

長野 ：16℃ 金沢：15℃

名古屋：18℃ 東京：14℃

大阪 ：19℃ 岡山：17℃

広島 ：14℃ 松江：13℃

高知 ：18℃ 福岡：14℃

鹿児島：18℃ 那覇：24℃

あすは西日本の天気も回復に向かい、日中は晴れ間の出る所が多いでしょう。関東から西で日中の気温は20℃くらいまで上がる所もありそうです。ただ、北風が強まりそうです。北海道では午前中を中心に湿った雪の強まる所もある見込みです。日曜日は広い範囲で晴れて、日差しが暖かく感じられるでしょう。天気は春らしく周期的に変わっていき、週明けは再び西から雨雲が広がりそうです。火曜日は関東では冷たい雨となるので、気温の変化にもお気をつけください。