わずか1年前に前首相の行為が問題になったことを忘れたのか。国民の信頼を失った「政治とカネ」の問題に無頓着というほかない。

自民党総裁の高市早苗首相が衆院選の当選祝いとして、自身を除く党所属の衆院議員315人全員に約3万円のカタログギフトを配っていたことが明らかになった。首相の事務所関係者が各議員事務所を回って渡していた。

国会で首相は、支部長を務める党奈良県第2選挙区支部の政治資金から支出したので「法令上問題はない」と主張した。

昨年3月、当時の石破茂首相が初当選した自民の衆院議員15人に1人10万円分の商品券を配ったことが判明し、物議を醸した。石破氏は「世の中の感覚と乖離（かいり）した部分があった。大変申し訳ない」と陳謝している。

高市首相の行為は軽率だ。国民の感覚では、3万円のカタログギフトは高額である。「大変厳しい選挙を経て当選したことへのねぎらい」と称し、総額で1千万円近くを費やす金銭感覚に驚く。

野党が「ギフトをばらまく倫理観、金銭感覚は古い自民の体質だ」と批判するのはもっともだ。

自民の議員からも疑問視する声が漏れる。おかしいと思うなら首相に返せばよい。

政治資金規正法は、個人が公職の候補者の政治活動に寄付をしてはならないと定めるが、政党支部からの寄付は認めている。

首相は政党支部からの支出だと強調した。その一方で、カタログギフトののし紙には「御祝 高市早苗」と記している。受け取った議員は首相個人からの贈り物と認識したはずだ。

政党支部は、支部長を務める政治家個人の活動費を出し入れする「財布」として、都合よく使われている実態がある。首相も同様だ。

奈良県第2選挙区支部は昨年12月、法定の上限額を超える寄付を受け取っていたことが判明した。国会で問われた首相は「たまたま私が支部長だった。高市早苗に対する献金ではない」と個人の関わりを否定した。

政党支部については「議員個人とは別の主体であるのは明らかだ」と述べている。この時の発言と今回の行為は整合性が取れない。

首相には派閥裏金事件を契機とした政治資金改革への意欲がまるで見られない。企業・団体献金の禁止はおろか、7千を超える自民の支部を削減し、献金規制を強化することにも後ろ向きだ。

その理由は図らずも、今回の当選祝いであらわになったと言えないか。

政治資金に対する国民の視線が厳しさを増しているにもかかわらず、身内の議員に高額なばらまきをしたことを反省すべきだ。

今回の問題を教訓に、あしき慣習と決別し、政治資金改革に本腰を入れてほしい。