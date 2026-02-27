大分市は26日、同市佐賀関の大規模火災の復興関連事業費を含む2026年度一般会計当初予算案を発表した。被災地の高台に建設を予定する復興住宅については来年12月の完成を目指し、27年度分を含め10億4200万円の事業費を見込んでいる。市は被災者に対し、7月までに3回の意向調査を実施して、復興住宅の規模を確定する。

火災は昨年11月18日に発生し、家屋などの建物194棟を焼いた。このうち自宅が焼けた94世帯が、市営住宅や民間のみなし仮設住宅などに分散して仮住まいしている。被災地では焼損家屋などの公費解体が1月に始まり、11月まで続く。

復興住宅は26年度に地盤調査などを行い、一部の建設に着手する予定。26年度予算として1億3200万円、27年度の債務負担行為の限度額として9億1千万円を計上した。

市は2、5、7月の3回にわたって被災者への意向調査を進める予定で、足立信也市長は定例記者会見で「調査結果を踏まえ、復興住宅の規模を固める」との考えを示した。

26年度の復興関連事業は14事業。復興住宅のほか、被災地の中心道路である市道を拡幅して新設するための測量設計（事業費4800万円）、復興住宅そばに設ける防火水槽整備（同900万円）などに取り組む。地域コミュニティー維持に関わる部分では、被災者の交流会開催（同600万円）、被災者の孤立防止のための見守り訪問事業（同2800万円）などが挙がる。

大分市の2026年度一般会計当初予算案の予算規模は、前年度当初比で1・5％減の総額2232億5500万円。（中野剛史）