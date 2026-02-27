日本と台湾の学生が互いを理解し合い、国際的な視野を広げてもらう「アジア学生交流会議」が23日に始まった。熊本県、東京、台湾を巡りながら、計11日間で半導体産業や男女共同参画などをテーマに、企業視察や行政との意見交換などを通して学び合う。

主催は民間の「アジア中東政治経済研究所」（東京、小山哲夫代表）。昨年に続き2回目の今回、日本側は22人が参加、県内からは熊本大、熊本学園大など計10人が加わった。

24日は半導体産業に関わるハイコムウォーター（熊本市）、東京エレクトロン九州（合志市）などを訪問。男女共同参画に取り組む健康食品会社「えがお」（熊本市）では、女性の社員が70％、管理職が45％を占め、育休復帰率100％などのデータが紹介された。創業者の北野忠男社長の講演では「相手に喜んでもらい、自分も相手も幸せになること」といったビジネスの視点や、挑戦する大切さなどに耳を傾けた。

県立大2年の杉山真之介さん（21）は「社内に幼児や学童の保育施設もあって驚いた。『働きたくなる会社』を目指すと聞き、社員の背中を押してくれる社風を感じた。台湾の学生には、その視点や積極性に刺激をもらえた」と話した。

一行は都内に移動後、都市開発や産業の変遷などを学び、3月下旬に台湾入り。台湾大などの学生と交流する予定。（藤崎真二）