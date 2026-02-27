人気イラストレーター、田中かえさん（30）が長崎県平戸市の各地を歩き、インスピレーションを得て描いた作品を集めた「田中かえ平戸に現る展」が同市大久保町の平戸オランダ商館で開かれている。3月15日まで。

田中さんは漫画家の手塚治虫さんや吾妻ひでおさんの画風に影響を受け、イラストを描き始めた。多摩美大卒業後、アイドルグループ乃木坂46やプロレスのエル・デスペラードなど、多彩なジャンルとコラボした作品なども発表している。

昨秋、初めて平戸を訪れ、「日本の西端にさまざまな文化が混在し、人も優しくごはんもおいしいまちがあった」と一目ぼれ。受けた印象をオリジナルな表現で形にしようと、今回の企画展につながった。

約70点のイラストの多くは、大きな瞳が印象的な少女が海の生き物たちと親しんでいる。漁協やかまぼこ店、菓子店などが提供した段ボール箱や発泡スチロール箱をタワーのように積み、作品を貼り付けた展示もユニークだ。

主催する平戸観光協会の野口雅文事務局長は「観光客の方には、イラストと平戸の雰囲気を重ね合わせながら散策してもらうと体験が深まる」と来場を呼びかける。

平戸オランダ商館入館料は大人310円、小中高生210円（平戸市民は入館無料月間中）。3月7、8日には田中さんを講師に迎えた指人形色絵付け体験（有料）がある。平戸オランダ商館＝0950（26）0636。（福田章）