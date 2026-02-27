佐賀県鳥栖市と久留米大（福岡県久留米市）は26日、産業振興や保健医療福祉、人材育成などの分野で相互協力する包括連携協定を結んだ。学生が鳥栖市に地域活性化策を提言したり、市民向け介護予防講演会に同大から講師を派遣したりするなど、連携を強化して双方の発展につなげる。

同大教授が市文化財保護審議会委員を務めるなど、両者はこれまでも協力関係にあったが、協定締結で連携をさらに深化させる。

連携するのは、地域産業の振興▽健康づくりと介護予防▽地域のまちづくり▽地域医療と地域福祉の振興▽教育と人材育成▽スポーツによる地域振興−の6項目。具体的には、フィールドワークを踏まえた鳥栖駅西広場の活用に関する学生の提言、IT人材育成ワークショップの開催、同大で開く就職イベントへの鳥栖市内企業の参加などを予定する。

同日に市役所であった協定締結式で、向門慶人市長は「久留米大の知見、人材、研究等を活用し、人材育成や地域課題解決、持続可能な地域づくりを共に推進できると大変期待している」と歓迎。同大の内村直尚学長は「これまで醸成してきた自治体の特色を、本学の医療、研究、教育の成果を用いて、より高めていく手伝いができればと考えている」と応じた。

同大は2003年以降、福岡県や佐賀県の自治体と連携協定を結び、地域振興に貢献してきた。鳥栖市は12例目で、県内では基山町とみやき町が締結している。（前田絵）