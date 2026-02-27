“フジモン”藤本敏史、最近まで付き合っていた“元カノ”に言及「チョリーッスなわけないでしょ！」「旭川出身やったんで…」
お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史（フジモン）が、26日放送の読売テレビ・日本テレビ系『秘密のケンミンSHOW極』（毎週木曜 後9：00）に出演。最近まで付き合っていた“元カノ”について言及した。
【写真】“フジモン”藤本敏史が公開した長女＆次女との3ショット
北海道の熱愛グルメとして「旭川醤油ラーメン」が紹介されるなか、VTRからスタジオに戻ると、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史（フジモン）は「元カノが旭川出身やったんで…」とまさかの告白。MCの久本雅美に「それはチョリーッスじゃなくて？」と聞かれると「チョリーッスなわけないでしょ！元カノ言わへん！」とツッコんだ。
久本が「若いころの話？」と聞くとフジモンは「いや、最近の…」と言いかけ、スタジオは騒然。「いましたけど、旭川出身で、2人で食べたかったなって」と未練たらたらの様子だった。
すると共演者のミキが「どこで知り合ったんですか？」と深く追求。フジモンは「ラーメン関係あらへん」というと、久本も「なんで別れたんですか？」と追及。フジモンは「長なるよ」と叫び、スタジオは爆笑に包まれた。
