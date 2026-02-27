中島健人、主演映画「ラブ≠コメディ」公開決定 ヒロイン・長濱ねると初共演で“ラブコメ嫌い”なキラキラ毒舌王子に
【モデルプレス＝2026/02/27】情熱を燃やす人たちの“胸アツ”お仕事エンターテイメント映画『ラブ≠コメディ』が7月3日に公開することが決定。主演は中島健人、ヒロインを長濱ねるが務める。
【写真】31歳STARTOイケメン「オーラが隠せてない」お忍びで渋谷降臨
主人公の神崎麗司は“360度全方位イケメン”と称され、数々のラブコメ作品で主演を務めてきた人気俳優。「ラブコメなんて、もうやりたくない！」――30歳を迎え、重厚なドラマで評価されたいという思いを抱えていた中、またもや届いたのは王道ラブコメの出演オファー。相手役はアイドル・南風美里と聞き反発する麗司だが、この出会いが彼の人生を大きく動かしていく。監督は中島と小芝風花がW主演のドラマ『彼女はキレイだった』（21）、TVドラマ『わたしのお嫁くん』の紙谷楓氏、脚本は『ラジエーションハウス』シリーズやドラマ『ユニコーンに乗って』（22）の大北はるか氏が手掛ける。“本当の恋”と“エンターテインメントが持つ意味”を見つめ直していく、完全オリジナルのラブコメストーリーが誕生した。
葛藤を抱える麗司を演じるのは、ソロアーティスト・俳優として新たな挑戦を続ける中島。長年“王子様”として絶大な支持を集めてきた彼が、本作ではそのパブリックイメージをパワーアップし、迷い、悩み、そして成長する等身大の人物像に挑む。中島はオファーを受けた際に、「久々にフィットする感覚でお芝居ができるなと思いました。ある種、可愛く皮肉を込めて、麗司という役を演じられることがすごく楽しみでした」とコメントし、「自分の本質みたいな部分をポップで、エンタメとして面白く抽出できると思いました」と印象を語っている。また、本作について「目の前にあることを一生懸命やることの尊さだったり、素晴らしさを、この映画が教えてくれる気がしています」と想いを明かし、中島だからこそ生まれるリアリティと説得力で、“もがく30歳の俳優”を体現する。
そして、麗司の相手役となる美里は、ガールズグループ「ぴょんぴょんフルーツ」に所属するアイドル。美里を演じるのは、アイドルグループ卒業後、俳優として活動し、知性と誠実さで幅広い世代から支持を集める長濱。本作では、これまでの清廉なイメージを超えた“等身大の女性”役に挑戦し、飾らない言葉と繊細な表現でアイドルとしての華やかさと、その奥に潜む複雑な感情を丁寧に描き出す。長濱は自身の役柄について、「自分の中にない要素もたくさん持っている子。そのピュアさや一生懸命さが本当に素敵だと思いました」と振り返る。そして本作について、「世の中で何かに挑戦し続ける人、毎日の仕事の中で試行錯誤しながらいろんなことに向き合っている方みんなに響く作品」と期待を込めている。
30歳という節目に葛藤する男を瑞々しく演じる中島と、強く生きる女性の内に秘めた揺らぎを繊細に体現する長濱。映画初共演となる2人が演じる麗司と美里は、決して完璧ではないがゆえに迷い、ぶつかり合いながら成長していく。今回解禁となったティザービジュアルには、「あなたのハートにブッ刺さりたい」とのキャッチコピー。単なるラブコメディにとどまらない、熱き情熱をまとった生き方と愛を真正面から描いた“胸アツ”お仕事エンターテインメントとなっている。（modelpress編集部）
− オファーを受けて
俳優と音楽活動を両立している役だと聞いた時、“すごい自分にぴったりだな”と久々にフィットする感覚でお芝居ができるなと思いました。ある種、可愛く皮肉を込めて、麗司という役を演じられることがすごく楽しみでしたし、自分の本質みたいな部分をポップで、エンタメとして面白く抽出できると思いました。
− 役作りについて
自分とかけ離れているわけではないので、普段の自分を原型としつつ、麗司という人物像を作り上げていく上で脚色をしました。普段の自分だとオフの時間は“60％ぐらい”で過ごしていると思うのですが、この作品の中では、オフの時間でさえ“120％の色濃い自分を出すことを意識したのが役作りだったかもしれません。重めのこだわりというよりも楽しく、自然体でいながら、だけど少し大げさに表現するという、そのバランスがすごく楽しかったです。
− お互いの印象について
演出やステージの話など、すごく調和をとれるだろうなと思っていました。実際に会ってみたら想像以上で、こんなにも会話が弾むとは思っていなかったです。すごくクレバーな方で、アイドルとしての経験も美里にぴったりな方だと思います。
− 作品について
働く人、すべての方に観ていただきたい作品です。生きていく上で、隣の芝生が青かったり、何か羨ましく思ってしまう気持ちって、誰しもが持っていると思います。でも、実際そうではなくて、目の前にあることを一生懸命やることの尊さだったり、素晴らしさを、この映画が教えてくれる気がしています。
− オファーを受けて
ラブコメだけじゃなく、一生懸命仕事にも向き合うという、ある種のお仕事映画だなと思いました。撮影の途中に監督が“スポ根の要素も入れたい”とおっしゃっていましたが、そこにとても共感しました。
− 役作りについて
美里という役は、自分の中にない要素をたくさん持っている子だと思いました。思ったことをきちんとまっすぐに伝えられたり、ピュアさや一生懸命さが本当に素敵だと思いました。普段の自分だったらやらないようなことなので、監督と相談しながら純粋で真っ直ぐ一生懸命である姿を見せられるように演じました。
− お互いの印象について
初めての本読みの日、初めからもう麗司そのものでとても感動しました。私はとても緊張していたのですが、中島さんが現場の空気を引っ張ってくださいました。
− 作品について
世の中で何かに挑戦し続ける方、毎日の仕事の中で試行錯誤しながらいろんなことに向き合っている方みんなに響く作品なんじゃないかなと思います。みんなで一生懸命つくっている姿、ものづくりに向き合っている姿を観ていただくだけでも楽しいと思いますし、笑える部分もたくさんあります。現場の楽しい雰囲気も、ぜひ劇場で受け取っていただけたら嬉しいです。
【Not Sponsored 記事】
【写真】31歳STARTOイケメン「オーラが隠せてない」お忍びで渋谷降臨
◆映画「ラブ≠コメディ」公開決定
主人公の神崎麗司は“360度全方位イケメン”と称され、数々のラブコメ作品で主演を務めてきた人気俳優。「ラブコメなんて、もうやりたくない！」――30歳を迎え、重厚なドラマで評価されたいという思いを抱えていた中、またもや届いたのは王道ラブコメの出演オファー。相手役はアイドル・南風美里と聞き反発する麗司だが、この出会いが彼の人生を大きく動かしていく。監督は中島と小芝風花がW主演のドラマ『彼女はキレイだった』（21）、TVドラマ『わたしのお嫁くん』の紙谷楓氏、脚本は『ラジエーションハウス』シリーズやドラマ『ユニコーンに乗って』（22）の大北はるか氏が手掛ける。“本当の恋”と“エンターテインメントが持つ意味”を見つめ直していく、完全オリジナルのラブコメストーリーが誕生した。
◆中島健人＆長濱ねるが初共演
葛藤を抱える麗司を演じるのは、ソロアーティスト・俳優として新たな挑戦を続ける中島。長年“王子様”として絶大な支持を集めてきた彼が、本作ではそのパブリックイメージをパワーアップし、迷い、悩み、そして成長する等身大の人物像に挑む。中島はオファーを受けた際に、「久々にフィットする感覚でお芝居ができるなと思いました。ある種、可愛く皮肉を込めて、麗司という役を演じられることがすごく楽しみでした」とコメントし、「自分の本質みたいな部分をポップで、エンタメとして面白く抽出できると思いました」と印象を語っている。また、本作について「目の前にあることを一生懸命やることの尊さだったり、素晴らしさを、この映画が教えてくれる気がしています」と想いを明かし、中島だからこそ生まれるリアリティと説得力で、“もがく30歳の俳優”を体現する。
そして、麗司の相手役となる美里は、ガールズグループ「ぴょんぴょんフルーツ」に所属するアイドル。美里を演じるのは、アイドルグループ卒業後、俳優として活動し、知性と誠実さで幅広い世代から支持を集める長濱。本作では、これまでの清廉なイメージを超えた“等身大の女性”役に挑戦し、飾らない言葉と繊細な表現でアイドルとしての華やかさと、その奥に潜む複雑な感情を丁寧に描き出す。長濱は自身の役柄について、「自分の中にない要素もたくさん持っている子。そのピュアさや一生懸命さが本当に素敵だと思いました」と振り返る。そして本作について、「世の中で何かに挑戦し続ける人、毎日の仕事の中で試行錯誤しながらいろんなことに向き合っている方みんなに響く作品」と期待を込めている。
30歳という節目に葛藤する男を瑞々しく演じる中島と、強く生きる女性の内に秘めた揺らぎを繊細に体現する長濱。映画初共演となる2人が演じる麗司と美里は、決して完璧ではないがゆえに迷い、ぶつかり合いながら成長していく。今回解禁となったティザービジュアルには、「あなたのハートにブッ刺さりたい」とのキャッチコピー。単なるラブコメディにとどまらない、熱き情熱をまとった生き方と愛を真正面から描いた“胸アツ”お仕事エンターテインメントとなっている。（modelpress編集部）
◆中島健人（神崎麗司役）役コメント
− オファーを受けて
俳優と音楽活動を両立している役だと聞いた時、“すごい自分にぴったりだな”と久々にフィットする感覚でお芝居ができるなと思いました。ある種、可愛く皮肉を込めて、麗司という役を演じられることがすごく楽しみでしたし、自分の本質みたいな部分をポップで、エンタメとして面白く抽出できると思いました。
− 役作りについて
自分とかけ離れているわけではないので、普段の自分を原型としつつ、麗司という人物像を作り上げていく上で脚色をしました。普段の自分だとオフの時間は“60％ぐらい”で過ごしていると思うのですが、この作品の中では、オフの時間でさえ“120％の色濃い自分を出すことを意識したのが役作りだったかもしれません。重めのこだわりというよりも楽しく、自然体でいながら、だけど少し大げさに表現するという、そのバランスがすごく楽しかったです。
− お互いの印象について
演出やステージの話など、すごく調和をとれるだろうなと思っていました。実際に会ってみたら想像以上で、こんなにも会話が弾むとは思っていなかったです。すごくクレバーな方で、アイドルとしての経験も美里にぴったりな方だと思います。
− 作品について
働く人、すべての方に観ていただきたい作品です。生きていく上で、隣の芝生が青かったり、何か羨ましく思ってしまう気持ちって、誰しもが持っていると思います。でも、実際そうではなくて、目の前にあることを一生懸命やることの尊さだったり、素晴らしさを、この映画が教えてくれる気がしています。
◆長濱ねる（南風美里役）コメント
− オファーを受けて
ラブコメだけじゃなく、一生懸命仕事にも向き合うという、ある種のお仕事映画だなと思いました。撮影の途中に監督が“スポ根の要素も入れたい”とおっしゃっていましたが、そこにとても共感しました。
− 役作りについて
美里という役は、自分の中にない要素をたくさん持っている子だと思いました。思ったことをきちんとまっすぐに伝えられたり、ピュアさや一生懸命さが本当に素敵だと思いました。普段の自分だったらやらないようなことなので、監督と相談しながら純粋で真っ直ぐ一生懸命である姿を見せられるように演じました。
− お互いの印象について
初めての本読みの日、初めからもう麗司そのものでとても感動しました。私はとても緊張していたのですが、中島さんが現場の空気を引っ張ってくださいました。
− 作品について
世の中で何かに挑戦し続ける方、毎日の仕事の中で試行錯誤しながらいろんなことに向き合っている方みんなに響く作品なんじゃないかなと思います。みんなで一生懸命つくっている姿、ものづくりに向き合っている姿を観ていただくだけでも楽しいと思いますし、笑える部分もたくさんあります。現場の楽しい雰囲気も、ぜひ劇場で受け取っていただけたら嬉しいです。
【Not Sponsored 記事】