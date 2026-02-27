ＮＹ時間の終盤に入ってポンドドルは下げ渋っているものの、１．３４ドル台での推移は続いている。本日は売りが強まり、一時１．３４４５ドル付近まで下落し、２００日線に顔合わせしていた。



ポンドドルは１月下旬に１．３８５０ドルを上回る４年ぶりの高値まで急伸したが、その後は反落し、足元では１．３４ドル台で推移している。米大手銀は２０２６年にドルが総じて上昇すると予想しており、ポンドドルは下落を見込んでいる。年末までに１．２４ドルまで下落する可能性も見込んでいるようだ。



英中銀が市場の予想よりも積極的に利下げを行い、年内に３回利下げを実施し、政策金利は３．００％まで低下すると想定。これがポンドを圧迫すると見ている。加えて英国の政治的緊張が再び強まっており、スターマー首相に対するより深刻な困難が生じるリスクにも言及している。



GBP/USD 1.3490 GBP/JPY 210.59 EUR/GBP 0.8748



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト