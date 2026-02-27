ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
【経済指標】
＊米新規失業保険申請件数（2月21日週）22:30
結果 21.2万人
予想 21.6万人 前回 20.8万人（20.6万人から修正）
＊失業保険継続需給者数（2月14日週）22:30
結果 183.3万人
予想 185.8万人 前回 186.4万人（186.9万人から修正）
【発言・ニュース】
＊米７年債入札結果
最高落札利回り 3.790％（WI：3.790％）
応札倍率 2.50倍（前回：2.45倍）
＊ミランＦＲＢ理事
ミランＦＲＢ理事の発言が伝わり「労働市場の改善を示す最近のデータがあるにもかかわらず、２０２６年中に合計１％の利下げを実施すべきだ」との考えを改めて示した。
＊グールズビー・シカゴ連銀総裁
・インフレ対策が軌道に乗っていることを確認したい。
・インフレが抑制されれば、今年はさらに利下げが可能。
・経済は堅調で雇用市場は安定。
＊米３０年物固定住宅ローン金利、６％を下回る
米国の３０年物固定住宅ローン金利の平均は５．９８％と、２０２２年以来初めて６％を下回った。これにより、今春の住宅販売シーズンに追い風が吹く可能性がある。
