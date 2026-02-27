【経済指標】
＊米新規失業保険申請件数（2月21日週）22:30
結果　21.2万人
予想　21.6万人　前回　20.8万人（20.6万人から修正）

＊失業保険継続需給者数（2月14日週）22:30
結果　183.3万人
予想　185.8万人　前回　186.4万人（186.9万人から修正）

【発言・ニュース】
＊米７年債入札結果
最高落札利回り　3.790％（WI：3.790％）
応札倍率　　　　2.50倍（前回：2.45倍）

＊ミランＦＲＢ理事
　ミランＦＲＢ理事の発言が伝わり「労働市場の改善を示す最近のデータがあるにもかかわらず、２０２６年中に合計１％の利下げを実施すべきだ」との考えを改めて示した。

＊グールズビー・シカゴ連銀総裁
・インフレ対策が軌道に乗っていることを確認したい。
・インフレが抑制されれば、今年はさらに利下げが可能。
・経済は堅調で雇用市場は安定。

＊米３０年物固定住宅ローン金利、６％を下回る
　米国の３０年物固定住宅ローン金利の平均は５．９８％と、２０２２年以来初めて６％を下回った。これにより、今春の住宅販売シーズンに追い風が吹く可能性がある。