【経済指標】

＊米新規失業保険申請件数（2月21日週）22:30

結果 21.2万人

予想 21.6万人 前回 20.8万人（20.6万人から修正）



＊失業保険継続需給者数（2月14日週）22:30

結果 183.3万人

予想 185.8万人 前回 186.4万人（186.9万人から修正）



【発言・ニュース】

＊米７年債入札結果

最高落札利回り 3.790％（WI：3.790％）

応札倍率 2.50倍（前回：2.45倍）



＊ミランＦＲＢ理事

ミランＦＲＢ理事の発言が伝わり「労働市場の改善を示す最近のデータがあるにもかかわらず、２０２６年中に合計１％の利下げを実施すべきだ」との考えを改めて示した。



＊グールズビー・シカゴ連銀総裁

・インフレ対策が軌道に乗っていることを確認したい。

・インフレが抑制されれば、今年はさらに利下げが可能。

・経済は堅調で雇用市場は安定。



＊米３０年物固定住宅ローン金利、６％を下回る

米国の３０年物固定住宅ローン金利の平均は５．９８％と、２０２２年以来初めて６％を下回った。これにより、今春の住宅販売シーズンに追い風が吹く可能性がある。

