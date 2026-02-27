2月22日に幕を下ろしたミラノ・コルティナ五輪で、日本は冬季五輪としては歴代最多となる24個のメダルを獲得した。そのため予想外の盛り上がりをみせたものの、時差がマイナス8時間ということもあってかリアルタイムで応援した人は多くはなかったようだ。実際、4日未明に行われた開会式の視聴率は3・2％で、一昨年夏に開催されたパリ五輪の開会式、12・2％を大きく下回った（ビデオリサーチ調べ、関東地区・世帯）。パリ五輪の時差（マイナス7時間）と大差はないのだが……。リアルタイムではそれほど視聴率が伸びなかった冬季五輪、競技の結果を録画中継で報じた情報番組はどうだったのか。

＊＊＊

【実際の写真】ミラノ五輪で配布された「コンドーム」 わずか3日で”品切れ”に

デイリー新潮はパリ五輪の際、「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日）が解説に起用した異色すぎる人選について報じた（【【パリ五輪】「情報番組」戦争は「羽鳥慎一モーニングショー」の圧勝 “人気俳優に卓球通のピン芸人”…「異色すぎる解説者の人選がハマっていた」】2024年8月9日配信）。

ミラノ・コルティナ冬季五輪の開会式

バスケットボールには俳優の満島真之介、卓球にはピン芸人のパーマ大佐といった他局とはまったく異なるタレントによる熱い解説が話題を呼んだ。だが、今回はそうしたこともなかったようだ。民放プロデューサーは言う。

「冬季五輪の競技の場合、かつて部活でやっていた、あるいは趣味として楽しんでいる人もそれほど多くありません。メダルラッシュだったスノボにしても、滑ったことがある人はいても、ハーフパイプのような人間業とは思えない競技を素人は解説できませんからね」

確かにそうだ。それが夏季五輪と冬季五輪の視聴率の差に現れているのかもしれない。

「ですから、どの番組も構成は似たり寄ったりというのが正直なところでした。ただ、もっとも力を入れていたのは『ひるおび』（TBS）だったと思います。目を引いたのはやはり、解説者の豊富さと人選でした。例えば、フィギュアスケートでは安藤美姫、織田信成、中野友加里、村主章枝、佐野稔といったかつてのスター選手を揃えました。さらに、坂本花織選手の親友である樋口新葉選手もしっかりと押さえた上に、エキシビションは高橋成美が解説するといった盤石の布陣で他番組を圧倒していました」

さらに……。

スポーツに熱い恵俊彰

「模型を使うなどして視聴者にわかりやすく解説し、エンタメ化が一番できていたように思います」

フィギュア女子シングルの場合、当初は引退を表明した坂本選手への期待ばかりだったが、ショートプログラムで中井亜美選手が首位に立つと、彼女に関する情報が少なく各番組が苦労したとも聞く。

「中井選手はノーマークだったため情報が薄く、演技中心の解説者頼みとなった番組が少なくありませんでした。『ひるおび』は織田や高橋の解説に助けられました」

その一方で……。

「『ひるおび』の総合司会はお笑いコンビ・ホンジャマカの恵俊彰ですが、五輪に限らずスポーツの国際的大会では彼の“熱”がほとばしり、それが賛否を巻き起こして話題になっています」

彼は2021年の東京五輪では地元・鹿児島で聖火ランナーを務めた。その翌年、早稲田大学大学院スポーツ科学研究科に入学して修了もした。スポーツには一家言ありそうだ。

「修士論文は『情報番組がスポーツを伝える役割』というテーマで書いたそうです。もっとも、スノーボード女子スロープスタイルで金メダルを取った深田茉莉選手に対し、得意のビッグエアの決勝で9位だったことについて『すべり止めに受かっていない感じがあるわけじゃないですか、受験でいえば』と発言し、SNSで『喩えが悪すぎる』と非難されたりしています」

それで「ひるおび」に五輪効果はあったのだろうか。

録画中継のあり方

「『ひるおび』の視聴率も伸び悩み、どの番組も五輪効果と呼べるほどのものはありませんでした。五輪の取り上げ方で番組を選ぶような視聴率の変化は見られなかったのです。むしろ『DayDay.』（日本テレビ）でMCを務める南海キャンディーズの山里亮太が、ラジオで語った競技中継への悩みが注目されています」

2月18日、彼は「JUNK 山里亮太の不毛な議論」（TBSラジオ）で既に結果が出ているオリンピックの競技を情報番組で取り上げることについてこう語っていた。

山里：ちょうどウチらが情報番組やる頃には、もう競技はだいたい終わってんの。だいたい夜中にやってるじゃない。さっきまでやっていたのかな。朝方やったりするじゃない、時差の問題でね。で、終わって結果が出ているやつを、もちろんそれを流すのは全然普通に、もう情報として絶対欲しいし。だけど、それを流している時に、例えばスピードスケートとか何の競技でもだけど、スタジオで「行けー！」とか「うわっ、どうだ？」とかって言ってるのってどうなんだ？ってなっちゃってて、今……。「どうだ？」って知ってるでしょ。

たしかに、録画中継なのに白々しいという声もある。

「今後は録画中継のあり方を見直す必要があるかもしれません」

デイリー新潮編集部