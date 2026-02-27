スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「今年のバレンタイン、誰に贈る？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「今年のバレンタイン、誰に贈る？」

・「今年のバレンタイン、誰に贈る？」の結果は…


・1位 … 誰にも贈らない 49%
・2位 家族 26%
・3位 パートナー 13%
・4位 友人・同僚 10%
　
※小数点以下四捨五入

39,784票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

濃厚！基本のガトーショコラ


【材料】（12cm丸型 1台分）

板チョコレート(ブラック) 60g
無塩バター 35g
卵黄 1個分
  砂糖 大さじ 2
薄力粉 大さじ 2.5
<メレンゲ>
  卵白 2個分
  砂糖 大さじ 2
ラム酒 小さじ 1
牛乳 小さじ 1

【下準備】

1、材料は全て常温に戻しておく。

2、板チョコレートは小さく手で割る。



3、型にクッキングシートを敷いておく。

4、オーブンは150℃に予熱する。

電気オーブンの場合は160℃で予熱してください。

【作り方】

1、板チョコレート、無塩バターを耐熱容器に入れる。電子レンジで1分加熱する。その都度均一に混ぜながら、板チョコレートが溶けるまで30秒ずつ加熱する。



2、卵黄に砂糖を加えて、白っぽくなるまで混ぜ合わせる。(1)に加えて均一に混ぜる。



3、＜メレンゲ＞を作る。卵白をビールの泡程度に泡立てて、砂糖を1/3量ずつ加える。その都度泡立てて、角が立ったら、低速でキメを整える。



4、(2)に＜メレンゲ＞の1/3量を加えて、切り混ぜる。8割程度混ざったら、薄力粉の1/2量を振るい入れて、8割程度まで切り混ぜる。



5、(4)の作業を繰り返し、残りの＜メレンゲ＞を加えて混ぜる。均一になったら、ラム酒と牛乳を加えて、切り混ぜる。



6、型に流し入れて、35分焼く。



7、型から出して、クッキングシートをはがし、粗熱を取る。分量外の粉砂糖を振る。



【このレシピのポイント・コツ】

ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより、温度や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。

電子レンジは600Wを使用しています。

(E・レシピ編集部)