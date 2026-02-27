・「今年のバレンタイン、誰に贈る？」の結果は…

・1位 … 誰にも贈らない 49%

・2位 家族 26%

・3位 パートナー 13%

・4位 友人・同僚 10%



※小数点以下四捨五入



39,784票

今日の質問は「今年のバレンタイン、誰に贈る？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「今年のバレンタイン、誰に贈る？」