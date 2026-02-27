「今年のバレンタイン、誰に贈る？」＜回答数39,784票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第453回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「今年のバレンタイン、誰に贈る？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「今年のバレンタイン、誰に贈る？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
濃厚！基本のガトーショコラ
【材料】（12cm丸型 1台分）
板チョコレート(ブラック) 60g
無塩バター 35g
卵黄 1個分
砂糖 大さじ 2
薄力粉 大さじ 2.5
<メレンゲ>
卵白 2個分
砂糖 大さじ 2
ラム酒 小さじ 1
牛乳 小さじ 1
【下準備】
1、材料は全て常温に戻しておく。
2、板チョコレートは小さく手で割る。
3、型にクッキングシートを敷いておく。
4、オーブンは150℃に予熱する。
電気オーブンの場合は160℃で予熱してください。
【作り方】
1、板チョコレート、無塩バターを耐熱容器に入れる。電子レンジで1分加熱する。その都度均一に混ぜながら、板チョコレートが溶けるまで30秒ずつ加熱する。
2、卵黄に砂糖を加えて、白っぽくなるまで混ぜ合わせる。(1)に加えて均一に混ぜる。
3、＜メレンゲ＞を作る。卵白をビールの泡程度に泡立てて、砂糖を1/3量ずつ加える。その都度泡立てて、角が立ったら、低速でキメを整える。
4、(2)に＜メレンゲ＞の1/3量を加えて、切り混ぜる。8割程度混ざったら、薄力粉の1/2量を振るい入れて、8割程度まで切り混ぜる。
5、(4)の作業を繰り返し、残りの＜メレンゲ＞を加えて混ぜる。均一になったら、ラム酒と牛乳を加えて、切り混ぜる。
6、型に流し入れて、35分焼く。
7、型から出して、クッキングシートをはがし、粗熱を取る。分量外の粉砂糖を振る。
【このレシピのポイント・コツ】
ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより、温度や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。
電子レンジは600Wを使用しています。
(E・レシピ編集部)
