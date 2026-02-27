ミラノ・コルティナ五輪でペアとして日本勢初の金メダルを獲得した三浦璃来選手と木原龍一選手の「りくりゅうペア」が自身のリフトについて語りました。

この日番組に出演したりくりゅうペアは子どもたちから寄せられた質問に回答。リフトについて、男性と女性どちらが大変かと聞かれると三浦選手は「リフトは本当に男性側の負担が大きい」と答えます。「トレーニングが違うので、持ち上げるためにつらいトレーニングをしているのを私は知っているので、それを見ていると『私の方がつらい』とは言えないです」と理由を述べました。

木原選手はそのトレーニングについて「全身のウエートトレーニングがメインです。シングル時代が60キロくらいで今が75キロくらい。体重は15キロくらい増えました」と体重の増量を明かしました。

木原選手の土台について三浦選手は「正直龍一くんの体重が増えたかどうかは関係なく土台ができていて、最初から人の上でリフトをしている感覚はなかったです。本当に棚に乗っているような感じです（笑）」と印象を語りました。

木原選手は「滑る棚か。高級な棚になれるように日々努力してきました。最高の褒め言葉です」と笑顔を見せ、リフトで一番大切にしていることについては「僕の中ではリフトは絶対に落とさない、ケガをさせないことが一番大切なことです」と答えました。

