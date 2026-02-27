◇FIBA バスケットボール ワールドカップ2027アジア地区予選 日本80-87中国(26日、沖縄サントリーアリーナ)

FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window2が行われ、日本が中国に敗戦。試合後、渡邊雄太選手が悔しさを表しました。

日本は序盤中国を圧倒し、一時15点リードを奪うなど前半は47-33で折り返します。

しかし第3クオーターに入ると日本の9得点に対し25失点で56-58の2点ビハインド、第4クオーターも点差を広げられ逆転で中国に敗れました。

指揮官が桶谷大ヘッドコーチに代わり初の公式戦に挑んだ日本。試合後渡邊選手は「なんとしても勝ちたい試合だったんですけど、こういう負け方になってしまったのはすごく悔しいです。前半はいいバスケットができていたと思いますが、後半はターンオーバーから入ってしまったのが悔やまれる部分。そこで僕がしっかりこのチームのリーダーとして修正できなかったのは僕の責任だと思っています」とコメントしました。

試合開始直後にダンクで奪った先制点については「僕のためにデザインされたプレーだったのでしっかり決め切れて良かったと思っていますし、あの勢いのまま前半はプレーを僕自身はできたと思うので、やはりいかにそれを40分間続けられるのかが課題だと思います」と語りました。

日本はこれで2勝1敗となり、次戦はホームで韓国チームを迎えますが「韓国戦は絶対負けられないので今日の悔しい分まで韓国戦に勝って、3勝1敗でこのWindow2を終われればと思います」と次を見据えました。