【「ありす、宇宙までも」6巻】 2月27日 発売 価格：770円

【拡大画像へ】

小学館は、マンガ「ありす、宇宙までも」の6巻を2月27日に発売する。価格は770円。

本作は言葉が拙い少女・朝日田ありすが、日本人初の女性宇宙飛行士船長になるまでの物語。売野機子氏が「週刊スピリッツ」で連載しており、「マンガ大賞2025」大賞などに輝いている。

6巻ではスペースキャンプ編がついに完結。最後のミッションとなる「メディア対応訓練」をめぐって、白熱の対決が描かれる。

【「ありす、宇宙までも」6巻あらすじ】

様々なミッションを乗り越え、

めざましく成長するありす！

キャンプの優勝争いは、個人対抗の

メディア対応訓練に託された。

必死に食らいつくありすの前に、

神童・犬星が立ちはだかる!!

白熱の最終決戦の行方は――!?

スペースキャンプ編、ついに完結！

宇宙飛行士の夢へ、全力前進!!

(C)売野機子／小学館

