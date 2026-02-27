「ありす、宇宙までも」6巻が本日発売！ ありすvs犬星、運命の一騎打ちスペースキャンプ編がついに完結！
【「ありす、宇宙までも」6巻】 2月27日 発売 価格：770円
様々なミッションを乗り越え、
スペースキャンプ編、ついに完結！
(C)売野機子／小学館
小学館は、マンガ「ありす、宇宙までも」の6巻を2月27日に発売する。価格は770円。
本作は言葉が拙い少女・朝日田ありすが、日本人初の女性宇宙飛行士船長になるまでの物語。売野機子氏が「週刊スピリッツ」で連載しており、「マンガ大賞2025」大賞などに輝いている。
6巻ではスペースキャンプ編がついに完結。最後のミッションとなる「メディア対応訓練」をめぐって、白熱の対決が描かれる。
キャンプの優勝争いは、個人対抗の
メディア対応訓練に託された。
必死に食らいつくありすの前に、
神童・犬星が立ちはだかる!!
白熱の最終決戦の行方は――!?
宇宙飛行士の夢へ、全力前進!!
