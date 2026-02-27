【「ウマ娘 ピスピス☆スピスピ ゴルシちゃん」7巻】 2月27日 発売 価格：825円

【拡大画像へ】

小学館は、マンガ「ウマ娘 ピスピス☆スピスピ ゴルシちゃん」の7巻を2月27日に発売する。価格は825円。

本作はクロスメディアコンテンツ「ウマ娘 プリティーダービー」のスピンオフギャグマンガ。「週刊コロコロコミック」で連載されている。

7巻ではウマ娘のフェノーメノが登場し、ハチャメチャなゴルシを徹底指導。また“いつメン”にゴールドシチーが加わり、無人島サバイバルが開幕する。

さらにアニメ「ウマ娘 シンデレラグレイ」とのコラボ回も収録されている。

【「ウマ娘 ピスピス☆スピスピ ゴルシちゃん」7巻あらすじ】

大人気ウマ娘・フェノーメノがピスゴルに登場！！

ハチャメチャなゴルシを徹底指導！？おまけに赤ちゃんも現れて、子守りとゴ守りで大慌て！

全身全霊特別指導の結末や如何に……。

更には「いつメン」にゴールドシチーが加わって無人島サバイバルが開幕！

すぎなの恋に河童との出会いなど、過去最高にカオスで大暴れな一冊！

(C)柴田直樹・Cygames／小学館

