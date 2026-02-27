【「路傍のフジイ」6巻】 2月27日 発売 価格：770円

小学館は、マンガ「路傍のフジイ」の6巻を2月27日に発売する。価格は770円。

本作は「マンガ大賞2025」で第2位に輝いた鍋倉夫氏の作品。一見冴えない会社員・藤井が“幸せ”の定義を覆していくヒューマンドラマとなっている。

6巻では前巻の最後に登場した新キャラクター・鈴木さんと、藤井との交わりが描かれる。また藤井自身の人生にも、誰もが避けては通れない出来事が訪れる。

【「路傍のフジイ」6巻あらすじ】

各賞入賞話題作、人の世を眺め続ける最新刊

既刊累計120万部突破の話題作、待望の新刊登場！

前巻の最後に登場し、賛否両論を読んだ新キャラクター「鈴木さん」。

フジイと同じ年齢でありながら、世の中への不満を募らせ続ける“こじれた同僚”は

根本的に生き方が異なるフジイとどんな風に交わるのかーー

そして今巻、フジイ自身の人生にも「誰もが避けては通れない」あの出来事が。

平凡そうな中年会社員の目を通して、徹底して人間の営みを見つめ続ける渾身作、

必読の最新刊登場です。

(C)鍋倉夫／小学館

