「ごちそうさま」のタイミングで、

思わずもう一言

高級なすし店で握りを食べ終えた頃、「どうぞ、赤だしです」と出される一杯の味噌汁。

頼んでもいないのに、無料で、しかも最後に提供されます。一口飲むとホッとし、思わず「やっぱりこの店、いいな」と感じる。そして店を出るときには、満たされた気持ちとともに、「また来ようかな」という気持ちが湧いている。実はこの無料の赤だし、単なるサービスではなく、「次の来店につながる」という販促戦略なのです。

最後の一杯が

印象のすべてを左右する

「ピーク・エンドの法則」とは、「最も感情が動いた瞬間（ピーク）」と「最後の瞬間（エンド）」が記憶に大きく影響するというものです。すし店の例の場合、赤だしは「最後＝エンド」にあたります。

・たとえ途中に少し気になる点があっても

・この赤だしが美味しく、温かく、心に染みれば

・「今日はいい食事だった」と、脳が全体の記憶を良いものに上書きしてくれる

つまり、最後に「満足感」を上乗せすることで、食事全体の印象を底上げしているのです。

「無料」だからこそ、

価値が高く感じられる

人は、期待していなかったサービスを受けると、その店に対して非常に強い良い気持ち（好意）を抱きます。特に、赤だしのように「予想外」「無料」「ちょうど欲しかったもの」が三拍子そろうと、その効果は絶大です。

・赤だし→温かくて胃が落ち着く

・口の中がさっぱりする

・食事の締めにぴったり

この「無料のサプライズ」は、「返報性の原理」を誘発します。

お客様は、「予期せぬ親切（無料の赤だし）」を受けたことで、「お返しをしなければならない」という心理的な負い目を感じます。この負い目が、「また来店する」「良い口コミを書く」という次の行動への強い動機につながるのです。

お店にとって「無料で出す」は

コストではなく投資

一見、無料の赤だしは店側の持ち出しに見えるかもしれません。しかし、これにかかる費用は、ごくわずかです。それに対して得られるのは、

・お客様の満足度がアップする

・「また来よう」と思わせるリピート効果

・SNSや口コミでの良い評判

・「あの店は気が利いてる」というお店の評判

つまり、わずかな費用で次の売上を生むための賢い販促戦略への投資なのです。

他のお店でも使える

「最後に心をつかむ施策」

この「赤だし戦略」は、他の飲食業種やサービス業でも応用可能です。大事なのは「最後の体験に、予想外の満足を加えること」。それが、「次回も来たい」と思わせる記憶のフックになります。

・エステ：施術後に「温かいハーブティー」を無料提供する

・ラーメン店：ミニサイズのデザートを無料で提供する

・美容室：施術の最後に、無料の5分間の肩・首マッサージを提供する

まとめ

すし店が赤だしを無料で出すのは、

・「ピーク・エンドの法則」により、食後に満足を「完成」させ、記憶を上書きする

・「返報性の原理」により、無料のサプライズで好印象とリピート動機を残す

・次の来店・口コミ・ファン化を促す

という、単なる食後サービスではない「お客様の心に強く残すための販促戦略」なのです。

あなたの店でも、最後のひと手間を用意するだけで、お客様の心に残り、「また来たい」を自然に生み出すことができるかもしれません。

