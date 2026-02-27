＊本稿は、現在発売中の紙媒体（雑誌）「息子・娘を入れたい会社2026」の「働いて満足度の高い企業ランキング」を転載したものです。

OpenWorkは、企業の現役社員、元社員から2000万件以上のクチコミを蓄積し、企業をさまざまな指標のスコアで評価している日本最大級の社員クチコミサイトだ。今や就活生の約3人に2人が利用しているといわれる。彼らの協力を得て、親世代と子世代が挙げる「入社して後悔しない企業」を、独自目線でランキングした。（文／Diamond WEEKLY 事業部 編集チーム）

子世代と親世代が考える「良い企業」

20代と40〜50代それぞれのトップは？

OpenWorkは国内最大級の社員クチコミを有する、就職・転職のための情報プラットフォーム。在籍社員や元社員の職場環境に対するクチコミを基に、企業の評価・リポートを共有するサービスを提供している。2025年9月現在、ユーザー登録数は約753万人、蓄積された社員クチコミ数・評価スコア数は2000万件超に達している。

新卒で入社しても後悔しない企業はどこか。社会人として経験を重ねた後でも「入ってよかった」と思える企業の特徴は何か。

こうした実態は、その企業で実際に働いている、または働いたことのある社員のクチコミから見えてくる。

今回、日本最大級の社員クチコミサイトを運営するオープンワークの協力を得て調査を実施。親しい人にその企業を薦めたい度合いを示す「ネット・プロモーター・スコア」を指標とし、20代と40〜50代の「入社して後悔しない企業」ランキングを作成、ランクインした企業の特徴を比較分析した。

【「入社して後悔しない企業」ランキング】

集計期間は2024年1月1日〜2025年9月10日（現職社員回答日）。20代、40〜50代それぞれ、集計期間の回答者が一定数以上の企業を対象として、ネット・プロモーター・スコア（NPS）※の平均点が高い順にランキング。小数点以下第3位を四捨五入して順位を付けている。ランキングの名称は編集部の定義によるもの。 ※「あなたはこの企業に就職・転職することを親しい友人や家族にどの程度薦めたいと思いますか？」という質問に0〜10段階で回答したスコア

次ページから、20代と40〜50代のランキングを順に見ていこう。

