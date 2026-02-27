侍ジャパンの井端弘和監督が26日、バンテリンドームでの全体練習を終え、大谷翔平選手ら合流したメジャー組についてコメントしました。

この日侍ジャパンは翌日の中日との試合に向け全体練習を行い、チームに合流した野手のメジャー組・大谷選手、吉田正尚選手、鈴木誠也選手がメンバーと汗を流しました。

井端監督は合流したメジャー組について「吉田選手だけグラウンドで打ちましたけど、まだ時差ぼけが残っていると思いますので、まだ本調子ではないと思いますので、まずは体調を整えることを重点に置いて、大阪くらいからいい調子で出場してもらいたい」とコメントしました。

大谷選手が合流したことによるチームの雰囲気の変化を聞かれると「チームは一緒ですけど皆さん(メディア)の方がすごいと思っています（笑）」と報道陣の熱を語り、笑いを誘いました。

大谷選手の打順や敬遠対策などその後ろを打つ打者の構想については「考えていますけど、そういうのを踏まえたアナリストがいますので、昨日くらいから話し合っていますし、そこを参考にしながらどれが一番いいのか、ジグザグでいくのか左・左で続けた方がいいのか踏まえてこれから考えていきたい」と語りました。

メジャーリーガーは3月2日のオリックス戦からの出場が見込まれていますが、「しっかりと準備をしてもらって当然素晴らしいバッターなのは間違いないので、プレーでチームを引っ張ってもらえればいいと思います」と期待を込めました。