大谷翔平選手がWBCに向け思いを語りました。

大谷翔平選手がイメージキャラクターを務めるセイコーウオッチが2026World Baseball Classicのオフィシャルスポンサーに就任。

26日に公開されたインタビューで連覇へ向けた思いを口にしました。

大谷選手は「前回大会も含めて、本当に盛り上がっていただいてありがたかったですし、野球選手としてこれ以上ない喜びだった。まだまだ大会としても大きくなる要素も多いと思いますしこれからが本当に大事だと思います」と前回決勝でアメリカを制し、つかんだ世界一について話しました。

3年後再びたつWBCの舞台に「自分としては前回優勝したということはいったん忘れて、今回新たなスタートだと思って、新たなメンバーともう一度頑張りたい。周りで見てるよりも、周りの他の各国の選手たち、チーム、強かったですし、結果的に優勝出来たんですけど、本当にどの試合負けてもおかしくない展開ではあったので今回もおそらくそうなると思ってますし、しっかりと自分たちのプレーっていうのを続けられたらなと思っています」と話しました。

WBC開幕まで約1週間。26日に侍ジャパンに合流した大谷選手が今度はどんなドラマを見せてくれるのか注目されます。