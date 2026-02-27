「売却されるのはほぼ確実」リーグ制覇の“英雄”だった27歳MFはなぜ出番を失ったのか「監督の好みから外れた」

「売却されるのはほぼ確実」リーグ制覇の“英雄”だった27歳MFはなぜ出番を失ったのか「監督の好みから外れた」