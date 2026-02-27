　27日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比140円安の5万8710円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万8753.39円に対しては43.39円安。出来高は1万2871枚だった。

　TOPIX先物期近は3905ポイントと前日比17.5ポイント高、TOPIX現物終値比24.66ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 58710　　　　　-140　　　 12871
日経225mini 　　　　　　 58705　　　　　-145　　　216123
TOPIX先物 　　　　　　　　3905　　　　 +17.5　　　 16256
JPX日経400先物　　　　　 35485　　　　　+200　　　　2656
グロース指数先物　　　　　 748　　　　　　+5　　　　 870
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース