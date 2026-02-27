日経225先物：27日夜間取引終値＝140円安、5万8710円
27日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比140円安の5万8710円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万8753.39円に対しては43.39円安。出来高は1万2871枚だった。
TOPIX先物期近は3905ポイントと前日比17.5ポイント高、TOPIX現物終値比24.66ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 58710 -140 12871
日経225mini 58705 -145 216123
TOPIX先物 3905 +17.5 16256
JPX日経400先物 35485 +200 2656
グロース指数先物 748 +5 870
東証REIT指数先物 売買不成立
