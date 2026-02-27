昨年１２月に調教師試験に合格した和田竜二騎手（４８）＝栗東・フリー＝と藤岡佑介騎手（３９）＝栗東・フリー＝が、今月末でステッキを置く。和田竜は落馬負傷で療養中だが、藤岡佑は２８日に阪神でラストライドに臨む。最後まで普段通りの姿勢を貫き、新たな挑戦の第一歩へとつなげる。東西トレセンでは定年を迎えた７人の調教師が、ホースマン人生にピリオドを打つ。最後の週末を目前にした今の胸の内を語った。

騎手から調教師に転身した南田美知雄調教師（７０）＝美浦＝は９４年に調教師免許を取得し、０２年ラジオたんぱ賞（カッツミー）、０８年新潟ＪＳ（ユウタービスケット）、２４年阪神ＪＳ（サペラヴィ）の重賞３勝を挙げた。「馬主さんをはじめとした全ての方に守られてここまでやってこられました」と関わった人へ感謝の気持ちを伝える。

思い出に残っているのは重賞初Ｖを飾ったカッツミー。デビュー１０戦目に連闘で臨んだ一戦でタイトルをつかんだ。「使うごとに馬がどんどん良くなり、５００万下（現１勝クラス）はいい勝ち方をしてくれたからね」。８番人気の低評価を覆しての勝利だった。

ラストは土日で９頭が出走。「最後だからというわけではないけど、みんな無事で頑張ってほしいです」と遠くを見つめた。