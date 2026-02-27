「チューリップ賞・Ｇ２」（３月１日、阪神）

夢の舞台を前に、心が躍りだしそうなくらい、表情には喜びがあふれている。デビュー２年目の森田誠也騎手（１９）＝栗東・斉藤崇＝が、ダンシングドールとのコンビで待望の重賞初騎乗を果たす。騎乗依頼を受けた時は正直、信じられない気持ちでいっぱいだったという。

「前走後、チューリップ賞に行くという話を聞いた時に、重賞だから乗り代わりだと思っていたんです。ところが、継続騎乗させていただけると聞いて、とてもうれしく、本当にありがたかったです」と目を輝かせる。これまでメインレースでさえ騎乗したのは１度だけ。重賞に乗れるなど夢にも思っていなかった。

１年目は６勝止まり。「馬を１頭集めるのも簡単ではないですし、勝つことは本当に難しい。現実は思っていた以上に厳しかったです」と初年度を振り返る。特に苦い思い出はデビュー週。ヤマニンアルリフラに騎乗したレースだ。うまく操縦できずに３着に敗退。その後、乗り代わったアルリフラは３連勝で北九州記念を制した。その背中にいることができず、悔しさもあったが、今では「いい経験をさせてもらったと思っています」と前を向いている。

今回の相棒ダンシングドールはダートで初勝利を挙げているが、芝の新馬戦で３着があるように適性がないわけではない。「できれば雨が降ってほしいですが、馬が気分良く走れるように心掛けたい。悔いのない騎乗をしたいと思います」。自厩舎のアランカールをはじめ、強豪ぞろいの桜トライアル。若武者らしい思い切りのいい競馬で一発を狙う。