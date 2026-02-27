昨年１２月に調教師試験に合格した和田竜二騎手（４８）＝栗東・フリー＝と藤岡佑介騎手（３９）＝栗東・フリー＝が、今月末でステッキを置く。和田竜は落馬負傷で療養中だが、藤岡佑は２８日に阪神でラストライドに臨む。最後まで普段通りの姿勢を貫き、新たな挑戦の第一歩へとつなげる。東西トレセンでは定年を迎えた７人の調教師が、ホースマン人生にピリオドを打つ。最後の週末を目前にした今の胸の内を語った。

西園正都調教師（７０）＝栗東＝は７４年に騎手としてデビュー。引退後は９８年に調教師として第二のホースマン人生をスタートさせ、半世紀以上の時間を馬とともに歩んできた。「競馬一筋で来ました。苦しいこともあったけど、全ての瞬間が楽しかった。恵まれた競馬人生でしたね。もし生まれ変わったとしても、同じ道を進むよ」としみじみと言葉を紡ぐ。

タムロチェリーやエーシンフォワード、サダムパテック、ジュールポレールと数々の活躍馬を輩出してきたが、「毎日当たり前のことを継続するということを心掛けてきました。継続は力なりだね」とほほ笑む。ラストウイークはオーシャンＳにビッグシーザー、フィオライアを送り出す。「２頭とも順調に来ているよ。有終の美を飾りたいね」と力を込めた。