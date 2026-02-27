昨年１２月に調教師試験に合格した和田竜二騎手（４８）＝栗東・フリー＝と藤岡佑介騎手（３９）＝栗東・フリー＝が、今月末でステッキを置く。和田竜は落馬負傷で療養中だが、藤岡佑は２８日に阪神でラストライドに臨む。最後まで普段通りの姿勢を貫き、新たな挑戦の第一歩へとつなげる。東西トレセンでは定年を迎えた７人の調教師が、ホースマン人生にピリオドを打つ。最後の週末を目前にした今の胸の内を語った。

馬は身近な存在だった。小西一男調教師（７０）＝美浦＝の父は元調教師の登氏で、生まれ育った場所は中山競馬場。「幼い頃から馬がずっとそばにいたし、競馬場は遊び場でした」。自然な流れで騎手となり、９０年に調教師免許を取得した。

重賞８勝。初制覇は外国産馬ゴーゴーナカヤマ（９４年京成杯３歳Ｓ）だった。「若い時から海外へ行かせてもらって、スピードワールド（９７年京成杯）やスーパーナカヤマ（９８年ガーネットＳ）をセリで買ったのは印象に残っています」とうなずく。今でこそ海外のセリで競走馬を購入するのは普通だが、当時は数も少なく貴重な体験だった。

ラストウイークは１１頭が出走。「皆さんのおかげで長年、調教師をやらせてもらいました。生まれてからずっとこの世界にいて、最後までまっとうできて幸せです」と感慨深げに語った。