【きょうから】マクドナルド、ハッピーセットに『SPY×FAMILY』『ヒロアカ』コラボの「UNO」登場
日本マクドナルドは、きょう27日から、ハッピーセット「みんなでUNO」「ミニチュアマクドナルド」を、期間限定で販売する。
【絵柄詳細】かわいい！『SPY×FAMILY』と『ヒロアカ』の「みんなでUNO」
ハッピーセット「みんなでUNO」は、大人気カードゲーム「UNO」と、人気アニメ『SPY×FAMILY』『僕のヒーローアカデミア』がコラボレーションしたカードゲームが全6種類のラインアップ。おなじみの「UNO」と、すべてのカードが“ワイルド”として遊べるスピード感あふれる「UNO オールワイルド」、表と裏の2つの面を使って展開が大きく変化する「UNO フリップ」の3種類の「UNO」が楽しめる。それぞれ1枚ずつホログラムの特殊カードが入っているのもポイント。
さらに、スマートフォンで楽しめるオリジナルゲーム「みんなでUNO」付き。『SPY×FAMILY』、『僕のヒーローアカデミア』のキャラクターからプレイヤーを選択し、UNOで対戦できるデジタルゲーム「みんなでUNO」を楽しめる。
■ハッピーセット（2月27日〜）
ハッピーセット「みんなでUNO」：全6種
ハッピーセット「ミニチュアマクドナルド」：全18種（うち2種類はひみつのおもちゃ）
