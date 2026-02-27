阪神が兵庫県尼崎市のファーム本拠地「日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎」の室内練習場に23年に脳腫瘍で亡くなったOBの横田慎太郎さん（享年28）の顕彰プレートを設置することが26日、分かった。野球に真摯（しんし）に向き合った横田さんの功績とその精神を後世に伝えるため球団が発案し、制作。若虎の背中を押す心強い存在になりそうだ。

顕彰プレートには引退試合で「奇跡のバックホーム」を披露した19年9月26日のウエスタン・リーグのソフトバンク戦での写真を使用。入団年から1軍初出場、初安打、最終出場、そして横田さんが現役時代や引退後の講演などで口にしていた「絶対に自分に負けず、自分を信じ、目標から逃げず、少しずつ少しずつ前に進む」の言葉が記される。球団は1軍、甲子園を目指してファーム本拠地で切磋琢磨（せっさたくま）する若手選手が横田さんの精神を受け継いでいくことを願って室内練習場内の打撃レーン横への設置を決定。「奇跡のバックホーム」に象徴されるように努力の積み重ねで試練を乗り越え、多くの人に感動と勇気を与えた横田さんが若虎の力となる。

顕彰プレートの製作、設置に横田さんの母・まなみさんは「信じられないことで、本当に感激しています。慎太郎の存在が選手の方々の力になるのであればこんなうれしいことはありません」と目を潤ませた。過去には広島で「炎のストッパー」として活躍し、脳腫瘍のため32歳で亡くなった津田恒実投手を顕彰する銅板、通称「津田プレート」が旧広島市民球場に設置され、現在はマツダスタジアムのブルペンに移動し後輩たちを見守っている。「横田プレート」も若虎が前を向き、活力を生む手助けをする。