昨年１２月に調教師試験に合格した和田竜二騎手（４８）＝栗東・フリー＝と藤岡佑介騎手（３９）＝栗東・フリー＝が、今月末でステッキを置く。和田竜は落馬負傷で療養中だが、藤岡佑は２８日に阪神でラストライドに臨む。最後まで普段通りの姿勢を貫き、新たな挑戦の第一歩へとつなげる。東西トレセンでは定年を迎えた７人の調教師が、ホースマン人生にピリオドを打つ。最後の週末を目前にした今の胸の内を語った。

０３年ジャパンＣをタップダンスシチーで制し、１３年にはキズナでダービーを勝った佐々木晶三調教師（７０）＝栗東＝も来月３日で勇退。「まだ寂しさはないかな。今週も今まで通り。でも、深く考えず、ポジティブに楽しくやれた競馬人生だった」と穏やかに語る。

ＪＲＡラストウイークとなる今週の阪神に５頭を送り込む。なかでも手応えをにじませたのが、土曜６Ｒのレヴァンテシチーと日曜４Ｒのサイモンゼストだ。「サイモンは２走前に酒井くんに気合を入れてもらったことが前走につながった。昇級でも楽しみ。レヴァンテも叩いての中１週で状態は上向き。前走は万全でないなかでの２着でしたが、使ってグンと良くなりました」とＶを見据える。

騎手時代を含めて半世紀。人との縁に支えられて歩んできた競馬人生の集大成へ。名伯楽は感謝の思いを胸に仁川で最後の戦いに挑む。