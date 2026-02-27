木嶋真優、学生時代の苦い思い出明かす「みんなにため息つかれてにらまれる」 上田晋也が同情「かわいそうだな…」
バイオリニストの木嶋真優（39）が、25日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に出演。自身は運動神経に見放されたとし、学生時代の苦いエピソードを明かした。
【写真】木嶋真優、バイオリンを手に一般男性との結婚をインスタで報告（2020年当時）
この日は「運動神経に見放された女＆運動神経バツグンな女」が集合。木嶋は「一番嫌いだったのは大縄跳びなんですよ」と話した。
体育の授業で大縄跳びを行った際、「クラス全員で競うんですね、どのクラスが一番跳べたかって。私は一回も跳べたことがなくて、後の子が跳べずにチャイムが鳴っちゃうんですよ」と説明。「みんなにため息つかれてにらまれるので、それ以降は全部、授業は欠席していました」「体育の授業一回も出たことない」と説明した。
司会のくりぃむしちゅー・上田晋也（55）から「学校側は許してくれたの？」と聞かれ、「授業にならないから、先生も休んでくれみたいな雰囲気を…」と振り返り。上田は「かわいそうだな」と同情し、共演者も「ええ…」と驚いた様子を見せた。
