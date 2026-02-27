現役最多のＪＲＡ通算１１２１勝を誇る国枝栄調教師（７０）＝美浦＝がラストウイークを迎える。牡馬クラシックこそ縁がなかったが、３冠牝馬を２頭輩出。競馬界発展の一翼を担った名伯楽が、今週もさらに勝ち星を重ね、有終の美を飾る。根本康広調教師（７０）＝美浦＝は騎手として８７年のダービーを勝ち、調教師としては藤田菜七子元騎手らを育て上げた。今後は根本イズムを継承する弟子たちを温かく見守る。

あっという間に卒業の時を迎えた。７３年に騎手候補生となり、７７年に騎手としてデビューした根本師は、８５年の天皇賞・秋で皇帝シンボリルドルフをギャロップダイナとのコンビで撃破。８７年にはメリーナイスでダービージョッキーの仲間入りを果たした。調教師として９８年に開業。「早いよね。あっという間の５４年だったかな」と振り返る。

騎手として芝Ｇ１を２勝、障害でも７９年にバローネターフで中山大障害の春秋連覇を達成。記憶に残る名ジョッキーだった。そんな根本師の騎手時代の一番の思い出は「馬事公苑時代に３年連続で騎手免許試験に落第していたから、初勝利はうれしかったよね」とほほ笑み、「メリーナイスで落馬（８７年有馬記念）したりとか、波が多かったよね」と懐かしむ。

調教師になってからは丸山元気をはじめ、平地では女性として初のＪＲＡ重賞制覇を果たした藤田菜七子元騎手など５人の弟子をデビューさせた。「調教師になってからは大した馬を出していないけどね」としながらも、弟子の育成には情熱をささげてきた。

師匠である橋本輝雄元調教師の教えを引き継ぎ、人が人を育ててきた時代を知っている。「今は馬主さんに（騎手起用を）掛け合える時代ではなくなってきたよね。乗せていかなきゃ、うまくもならないし。余裕を持って育てられる時代ではないよね。でもフォーエバーヤングとか強い馬に上手ではないジョッキーを乗せることはないから」。今後は違う立場から、まな弟子たちの活躍を見守っていくことだろう。

◆根本康広（ねもと・やすひろ）１９５６年１月３１日生まれ、東京都出身。７３年から東京・橋本輝雄厩舎で騎手候補生となり、７７年に同厩舎所属で騎手としてデビュー。７９年バローネターフで中山大障害を春秋連覇。８５年には１３番人気のギャロップダイナで天皇賞・秋を勝利。メリーナイスの主戦として８６年朝日杯３歳Ｓ、８７年ダービーなどを制した。騎手成績は２６３３戦２３５勝。９７年に騎手を引退し、調教師に転身。調教師成績はＪＲＡ通算２７８勝（２６日現在）。