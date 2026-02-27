川島明が“社長”に タレントが宿で値引き交渉 ゲストは猪狩蒼弥＆本田望結 28日テレ東で放送
テレビ東京は28日、『働いてディスカウント』（後0：45）を放送する。お笑いコンビの麒麟・川島明が“社長”となって番組を展開する。
【写真】奇“天”烈を背負って登場したKEY TO LIT
“HDC＝働いてディスカウント社”が芸能界でくすぶるタレントの卵（敏腕アルバイター）を宿に派遣するという設定。誰もが一生に一度は泊まってみたいと憧れる宿で働いて働いて働きまくり、視聴者のために宿泊料をディスカウント交渉する。番組終了後には応募者から抽選でディスカウントプランを案内する。
今回の放送では厳選した3つの宿でディスカウントに挑戦。果たしてどこまで安くなるのか探る。ゲストはKEY TO LIT・猪狩蒼弥と本田望結。
■奥湯河原 結唯-YUI-（神奈川県）
1部屋24万円の超高級宿で5日間バイトしてガチ値引き交渉！前代未聞の割引が実現!?
■伊東ホテルジュラク（静岡県）
100年の歴史を誇る超有名宿で敏腕アルバイターが本領発揮！ディスカウントの限界に挑む！
■満天ノ 辻のや（石川県）
極寒…大雪の中で体を張って本気バイト！粘り強く値引き交渉して辿り着いた驚きのディスカウント額とは!?
【写真】奇“天”烈を背負って登場したKEY TO LIT
“HDC＝働いてディスカウント社”が芸能界でくすぶるタレントの卵（敏腕アルバイター）を宿に派遣するという設定。誰もが一生に一度は泊まってみたいと憧れる宿で働いて働いて働きまくり、視聴者のために宿泊料をディスカウント交渉する。番組終了後には応募者から抽選でディスカウントプランを案内する。
■奥湯河原 結唯-YUI-（神奈川県）
1部屋24万円の超高級宿で5日間バイトしてガチ値引き交渉！前代未聞の割引が実現!?
■伊東ホテルジュラク（静岡県）
100年の歴史を誇る超有名宿で敏腕アルバイターが本領発揮！ディスカウントの限界に挑む！
■満天ノ 辻のや（石川県）
極寒…大雪の中で体を張って本気バイト！粘り強く値引き交渉して辿り着いた驚きのディスカウント額とは!?