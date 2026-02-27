現役最多のＪＲＡ通算１１２１勝を誇る国枝栄調教師（７０）＝美浦＝がラストウイークを迎える。牡馬クラシックこそ縁がなかったが、３冠牝馬を２頭輩出。競馬界発展の一翼を担った名伯楽が、今週もさらに勝ち星を重ね、有終の美を飾る。根本康広調教師（７０）＝美浦＝は騎手として８７年のダービーを勝ち、調教師としては藤田菜七子元騎手らを育て上げた。今後は根本イズムを継承する弟子たちを温かく見守る。

定年前の湿っぽさはなく、最後まで“国枝節”を貫いている。「あと１週間か。後ずさりしたいんだけど、時の流れが俺を押していくんだ」。そう笑いながら国枝師は引退を惜しむ。

ＪＲＡ通算１１２１勝は現役調教師では最多。その数字だけ取っても日本競馬史に残る大記録だ。「勝ち星なんて、今の若い調教師たちがすぐに抜くと思うよ。思い残しがあるとすれば、牡馬３冠を獲りたかった。欲を言えばキリがないからね」。牡馬クラシック制覇の夢こそかなわなかったが、多くの活躍馬をターフに送り出し、アパパネ、アーモンドアイと２頭の３冠牝馬を育て上げた功績は色あせない。

厩舎の棚には管理馬ごとのノートが並ぶ。「１頭あたり大体１冊。長いと２、３冊になる。一番長いのはブラックホーク（※）だろうね。昔は厩舎にずっといたからね。今は牧場に行くことが多くなって、ノートも少なくなったなぁ」。日々の気配、調整過程…。積み重ねたページは、そのまま歩んできた時間の厚みだ。近年はレース後に放牧に出される育成牧場（外厩）の調教が進化し、帰厩して短期間でレースに出走するのが主流になっているため、厩舎で過ごす時間が短くなり、ノートも薄くなる。その変化にふと寂しさがよぎる。

国枝厩舎の代名詞といえば、シャドーロール。それは助手時代に研修した英国のイアン・ボールディング厩舎のスタイルをなぞったものだ。「シャドーロールを着けると、馬群にいても自分の馬がどこにいるのか分かるんだ」。指揮官が愛用する焦げ茶色のハットとともに、形から全て欧州競馬の色を持ち帰った。

モットーは『どこにも不安のない状態で馬をレースに出走させること』だ。「人も馬もね、トラブルがないようにというのが一番だよ」。フィードマン（飼料調合者）制度をトレセンに導入した先駆者でもあるが、「担当厩務員だけに任せっきりにしていると、見落としやトラブルのもとになる。複数の目でチェックするのは大事だからね」。厩舎運営の細部にも改革を持ち込んだ。

ラストウイークは大挙１４頭出し。自身が手掛けたアパパネの子・アマキヒ＆バードウォッチャーなどがスタンバイ。有終Ｖで締めくくる。

◆国枝 栄（くにえだ・さかえ）１９５５年４月１４日生まれ、岐阜県出身。東京農工大卒業後の７８年から美浦・山崎彰義厩舎で調教助手。８９年に調教師免許を取得し９０年に厩舎を開業した。優秀調教師賞、優秀厩舎賞を各７回獲得。アパパネ（１０年）、アーモンドアイ（１８年）と２頭の３冠牝馬を管理するなどＪＲＡ・Ｇ１で２１勝を挙げ、うち１７勝が牝馬によるもので「牝馬の国枝」の異名を取る。ＪＲＡ通算１１２１勝（２６日現在）は現役最多。