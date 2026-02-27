長濱ねる、アイドル役でヒロイン 中島健人主演映画『ラブ≠コメディ』出演決定
俳優の長濱ねるが、7月3日公開の映画『ラブ≠コメディ』にて“アイドル役”としてヒロインを務めることが決定した。主演は中島健人が務める。
主人公の神崎麗司（中島）は“360度全方位イケメン”と称され、数々のラブコメ作品で主演を務めてきた人気俳優。「ラブコメなんて、もうやりたくない！」――30歳を迎え、重厚なドラマで評価されたいという思いを抱えていた中、またもや届いたのは王道ラブコメの出演オファー。相手役はアイドル・南風美里（長濱）と聞き反発する麗司だが、この出会いが彼の人生を大きく動かしていく…。
長濱が演じる南風美里は、ガールズグループ「ぴょんぴょんフルーツ」に所属するアイドル。長濱自身、2015年にけやき坂46（現在の日向坂46）として活動を始めたのち、欅坂46のメンバーとしてデビュー。19年に同グループを卒業した経歴を持つ。
その後俳優として活躍する長濱が、本作ではこれまでの清廉なイメージを超えた“等身大の女性”役に挑戦。飾らない言葉と繊細な表現でアイドルとしての華やかさと、その奥に潜む複雑な感情を丁寧に描き出す。長濱は自身の役柄について、「自分の中にない要素もたくさん持っている子。そのピュアさや一生懸命さが本当に素敵だと思いました」と振り返る。そして本作について、「世の中で何かに挑戦し続ける人、毎日の仕事の中で試行錯誤しながらいろんなことに向き合っている方みんなに響く作品」と期待を込めている。
葛藤を抱える神崎麗司を演じる中島は、長年“王子様”として絶大な支持を集めてきたが、今作ではそのパブリックイメージをパワーアップし、迷い、悩み、そして成長する等身大の人物像に挑む。中島だからこそ生まれるリアリティと説得力で、“もがく30歳の俳優”を体現する。
今回解禁となったティザービジュアルには、「あなたのハートにブッ刺さりたい」とのキャッチコピー。単なるラブコメディにとどまらない、熱き情熱をまとった生き方と愛を真正面から描いた胸アツお仕事エンターテインメントに仕上がっている。
▼長濱ねる（南風美里役）
――オファーを受けて
ラブコメだけじゃなく、一生懸命仕事にも向き合うという、ある種のお仕事映画だなと思いました。撮影の途中に監督が “スポ根の要素も入れたい” とおっしゃっていましたが、そこにとても共感しました。
――役作りについて
美里という役は、自分の中にない要素をたくさん持っている子だと思いました。思ったことをきちんとまっすぐに伝えられたり、ピュアさや一生懸命さが本当に素敵だと思いました。普段の自分だったらやらないようなことなので、監督と相談しながら純粋で真っ直ぐ一生懸命である姿を見せられるように演じました。
――お互いの印象について
初めての本読みの日、初めからもう麗司そのものでとても感動しました。私はとても緊張していたのですが、中島さんが現場の空気を引っ張ってくださいました。
――作品について
世の中で何かに挑戦し続ける方、毎日の仕事の中で試行錯誤しながらいろんなことに向き合っている方みんなに響く作品なんじゃないかなと思います。みんなで一生懸命つくっている姿、ものづくりに向き合っている姿を観ていただくだけでも楽しいと思いますし、笑える部分もたくさんあります。現場の楽しい雰囲気も、ぜひ劇場で受け取っていただけたらうれしいです。
