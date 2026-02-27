“なんとなく”のボブは卒業ーー！【40・50代】が参考にしたい♡「若見えボブ」

ボブは大人にとって定番のスタイルのひとつ。40・50代こそ細かな質感や色味にこだわることで、ぐっと若々しい印象を手に入れられます。単に短くするだけでなく、レイヤーの入れ方やくびれの作り方で、今の自分に似合う旬の表情へ。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人の魅力を引き出す若見えボブをご紹介します。

春を感じるピンクベージュのボブレイヤー

ピンク味を含んだやわらかなベージュカラーが目を引く、春に向けたボブレイヤーです。毛先のプツッとしたラインを残しつつ、首元でくびれさせて外ハネに仕上げることで軽快な動きを演出。トップは毛束感を意識してふんわりとさせることで、全体のシルエットを重たく見せず、軽やかに魅せられそうです。

暖色ブラウンのヘルシーなミニボブ

肌なじみの良いオレンジ系の暖色ブラウンを採用した、ヘルシーなミニボブです。毛先のライン感を残しながら、全体にやわらかなウェーブを加えることで、今っぽい質感を表現。いつものボブから優しく雰囲気を変えたい人におすすめしたい、ふんわりとしたボリュームと端正なラインが共存するスタイルです。

重さを残した丸みレイヤーボブ

赤みを抑えたベージュカラーで透明感を引き出した、丸みのあるレイヤーボブです。毛束を丁寧に重ねてシルエットを整えることで、後頭部が自然にボリュームアップしたような印象に。表面に施したワンカールの毛束が、しっとりと落ち着いた雰囲気の中にこなれ感を補ってくれます。

地毛風ブラウンのコンパクトなパーマボブ

落ち着いたブラウンに、パーマで動きを加えたコンパクトなミニボブです。外ハネをベースにしつつ、クシ跡を活かしたウェット感のあるスタイリングで仕上げることで、洗練された大人の表情に。首元をすっきりと露出させることで清潔感が際立ち、余裕のある大人の雰囲気を漂わせます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@shimanaka_futur様、@shoki______hair様、@kaihatsu_tomoya様、@naokisakon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里