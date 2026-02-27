「そのお店は閉店してました」喫茶店でドリアを注文したら凍ったまま、温め直しを頼むも…　飲食店での残念エピソード

飲食店で出てきた料理が、美味しい不味い以前の問題だったら萎える。投稿を寄せた群馬県の60代女性は、子供の学校行事の前に立ち寄った喫茶店での出来事を書いている。（文：長田コウ）

寒い日のこと。女性は子どもの学校の参観前に体を温めようと、ある喫茶店でドリアを注文した。

「時間もせまっていたので諦めました」

しかし、運ばれてきた料理を一口、二口と食べたところで、異変に気付く。なんと、中身の半分ほどが硬いままだったのだ。

「凍っていてとてもスプーンでほぐせない」

と、当時を振り返っている。女性は店員に温め直してもらった。しかし、戻ってきたドリアも依然として完全には解凍されていなかった。

「お店の人は常連さんらしき人と話で盛り上がり、（解凍を）また頼みづらいし、時間もせまっていたので諦めました」

結局、3分の1を残した。お金を普通に払って店を後にしたことだ。常連客はいるようだが、こんな様子では新規のお客さんはつかないだろう。女性は、「ほどなくしてそのお店は閉店してました」と書いていた。

