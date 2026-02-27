2026年2月25日に仙台市で開催された表彰式で、宮城の温泉リゾートを運営する一の坊グループの取り組みが評価されました。

受賞したのは施設管理支援センターの神島浩人氏で、温泉宿の省エネルギー運用を継続してきた実績が認められています。

脱炭素を特別なイベントではなく日々の改善として積み上げてきた姿勢が、今回の表彰につながったニュースです。

一の坊「委員長表彰エネルギー管理功績者受賞報告」

表彰式開催日：2026年2月25日受賞区分：エネルギー管理功績者

委員長表彰

会場：日立システムズホール仙台（仙台市青年文化センター）受賞者：施設管理支援センター 神島浩人

一の坊は宮城県内で4つの温泉リゾートを運営し、宿泊体験と地域資源の価値をつなぐ観光事業を展開するグループです。

同グループの施設管理支援センターは、複数施設を横断しながらエネルギー管理と設備運用の最適化を担う専門チームです。

渓流沿いの露天風呂に見える自然石と木材の設計は、快適性を守りながら環境負荷を下げる同グループの方向性を象徴する空間です。

受賞につながった運用改善の評価ポイント

中長期のエネルギー使用量削減率：約40%改善対象：温泉宿の設備運用と業務省力化推進体制：社長・現場スタッフ・施設管理支援センターの連携

今回の評価で大きかったのは、単発施策ではなく中長期で約40％の削減実績を出した継続力です。

設備投資だけでなく日々の運転管理や業務フローの見直しを重ね、ロスを小さくする改善を積層してきました。

温泉宿は快適性の要求が高い業態ですが、その条件を保ちながら合理化を進めた点が実務的な強みです。

温泉リゾートならではの省エネルギー設計

活用資源：温泉廃熱改善領域：設備更新と日常運用の最適化両立目標：お客様の快適性とスタッフの働きやすさ

一の坊グループの特徴は、温泉廃熱の有効活用を軸にした運用設計にあります。

空調や給湯を含む施設全体のエネルギー循環を見直し、温泉地ならではの資源を無駄なく使う仕組みを整備中。

利用者の体感価値を落とさず、働く側の負荷も抑える方針で進めている点が、持続性の高い脱炭素実装です。

次のフェーズで進める持続可能な宿づくり

事業展開数：温泉リゾート・美術館・飲食店・公式オンラインショップの4領域関連施策：地産地消の食材選定とフードロス削減運営方針：環境負荷低減と快適な滞在価値の両立

今後はエネルギー管理だけでなく、食材調達や提供方法まで含めた運営全体の最適化が進みます。

産地訪問による地産地消とオーダービュッフェによるフードロス抑制を組み合わせ、温泉宿の体験価値を保ったまま環境負荷を下げる設計です。

小さな気づきを改善につなげる運用文化が定着すると、観光品質と脱炭素を同時に伸ばせる土台になります！

温泉旅館の省エネルギーは設備更新だけではなく、毎日の運転判断とチーム連携で差が出る領域です。

一の坊グループの受賞事例は、地域観光と環境配慮を同時に進める現場にとって再現性の高いヒントになります。

東北の温泉地から生まれた継続型の脱炭素モデルとして、今後の展開にも注目が集まる取り組みです☆

【省エネ改善の積み重ねが受賞へ！

一の坊「委員長表彰エネルギー管理功績者受賞報告」】の紹介でした。

