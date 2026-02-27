子育てで祖父母にどこまで頼るかは、どの家庭でも一度は向き合うテーマです。

ママスタセレクトが実施した最新アンケートでは、支援を受ける家庭と受けない家庭の比率が具体的な数字で見えてきました。

「助かる」と「申し訳ない」のあいだで揺れるリアルな声もまとまっており、今の子育て世代の距離感を読み解ける内容です。

ママスタセレクト「子育てで“祖父母の助け”はありますか？」

実施期間：2026年1月24日〜2026年1月25日回答人数：1,003人調査方法：インターネット調査調査対象：子どもがいる方・妊娠中の方

ママスタセレクトは、ママ向けコミュニティと記事メディアを持つ「ママスタ」の情報発信メディアです。

同メディアは月間9.5億PVと725万UU規模を持ち、妊娠中から高校生以上の子どもを持つ家庭まで幅広い読者層をカバーしています。

今回の調査は、祖父母支援を当然視するのではなく、感謝と自立のバランスをどう取るかに焦点を当てたアンケートです。

支援の有無と内訳データ

支援はない：55.4%送迎など実務的支援：18.4%経済的支援：14.8%両方ともある：11.4%何らかの支援がある合計：44.6%

最多は「支援はない」の55.4%で、約半数以上が祖父母に頼らず子育てしている実態となっています。

一方で44.6%は何らかの支援を受けており、実務支援と経済支援を家庭状況に合わせて使い分ける傾向が見られます。

支援を受ける家庭からは「助かる」という声と同時に「負担をかけすぎたくない」という遠慮も寄せられています。

支援がない家庭でも「夫の協力意識が高まった」「自立した関係を保てる」といった前向きな受け止めが確認されています。

必要なときだけ頼る関わり方を選ぶ家庭も多く、祖父母の存在が緊急時の心理的セーフティネットになっている点も印象的です。

数字で全体像を確認すると、支援の有無に優劣をつけるより、家庭ごとの最適な距離感を作ることが重要だと分かります。

子育てと仕事の両立を続ける世代にとって、感謝と自立を両立させるコミュニケーション設計はこれからの大きなテーマです。

祖父母との関わり方を見直すきっかけとして、押さえておきたい調査結果です☆

【祖父母支援の本音が数字で見える調査！

ママスタセレクト「子育てで祖父母の助けはありますか？アンケート」】の紹介でした。

