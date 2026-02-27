GOD＆SIZUKUの楽曲が、米国ラジオ局で3ヶ月連続のパワープレイを記録しました。

30分に1回という高頻度編成で累計4,000回を超える放送実績が出ており、日本語楽曲としての存在感が一段上がっています。

あわせて休養中だったMAZAKIが「JYUN」へ改名し、2026年3月1日から活動を再開することも発表されました。

GOD＆SIZUKU「米国ラジオ3ヶ月連続パワープレイとJYUN再始動」

プロモーション開始：2025年12月放送期間：3ヶ月連続放送頻度：30分に1回累計放送回数：4,000回以上JYUN活動再開日：2026年3月1日

ゴッドワールドエンターテインメントは、GODとSIZUKUの海外展開を進める音楽プロジェクトです。

R1 Radio USAは、米国テキサス州ダラス時間でプレイリスト履歴を確認できるオンラインラジオ局です。

金色のイルミネーションと赤いタイトル帯が印象的な「クリスマス・イブ」のビジュアルからも、海外向けプロモーションの軸が明確に打ち出されています。

米国ラジオ3ヶ月連続放送の実績

特集期間：2025年12月〜2026年2月放送回数：4,000回以上放送ペース：30分に1回

日本語オリジナル曲を3ヶ月連続で高頻度放送した点は、海外向け導入フェーズとしても密度の高い施策です。

短い間隔で接触回数を積み上げる編成なので、曲名とアーティスト名の認知を同時に定着させやすい流れになっています。

実績が数字で示されたことで、単発話題ではなく継続施策としての説得力も高まっています。

3段階で進めた楽曲プロモーション構成

第1弾：2025年12月「クリスマス・イブ」第2弾：2026年1月「PEACE OF THE WORLD」「In The World In Nepal」第3弾：2026年2月「愛するプレアデス」「LUKAと私のForever Story」「Infinite Love Story」

第1弾は季節曲、第2弾は平和ソングと万博関連曲、第3弾はドラマEDと新曲という並びで、月ごとに訴求テーマを切り替えた構成です。

同じプロジェクトでも曲の役割を分けることで、バラード志向とメッセージ志向の両方に接点を作れるラインナップになっています。

複数曲を段階的に投下する設計は、海外リスナーにとっても次に流れる曲を追いやすい展開です。

JYUN改名後の役割と再始動スケジュール

改名前名義：MAZAKI活動再開日：2026年3月1日兼任役職数：2職

JYUNはAIコンテンツプロデューサーとして、音楽に加えてアニメやキャラクター、テーマパーク領域の開発を担う予定です。

同時に海外プロモーターも兼任し、GODとSIZUKUのグローバル展開を実務面から支える体制が組まれます。

放送実績の発表と再始動のタイミングが重なったことで、次のフェーズに入る合図としても分かりやすい発表です。

放送実績という数値が先に出ているため、今後の新曲展開を追う側にも判断材料が揃ってきました。

制作と海外プロモーションを同時に回す体制が動き出すことで、2026年の展開速度にも期待が集まります。

音楽活動とAIクリエイティブの両輪で進む次のアクションに注目です☆

【米国4,000回放送の快挙に注目！

GOD＆SIZUKU「米国ラジオ3ヶ月連続パワープレイとJYUN再始動」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 米国ラジオでの放送回数はどのくらいですか？

累計4,000回以上のオンエアが発表されています。

Q. パワープレイはいつからいつまで実施されましたか？

2025年12月から2026年2月までの3ヶ月連続で実施されています。

Q. JYUNの活動再開日はいつですか？

2026年3月1日から本格的に活動を再開します。

