未経験でも収益化を狙える運営設計が魅力！さすがや「ロイヤリティ×DX商談同席×スマホ修理併設FC新プラン」

買取専門店「さすがや」が、第2創業期の拡大施策として新しいフランチャイズ加盟プランを発表しました。

ロイヤリティ0円とDX商談同席を軸にした設計で、鑑定人材の確保が難しいエリアでも立ち上げやすい内容です。

スマホ修理の併設まで含めた運営モデルなので、単一業態より収益源を分散しやすい点が注目されています。

さすがや「ロイヤリティ0円×DX商談同席×スマホ修理併設FC新プラン」

発表日：2026年2月26日本社所在地：東京都台東区台東4-33-1 クロスポイント御徒町6F設立：2018年7月従業員数：191名（2025年4月時点）主要事業数：2事業（買取事業・リペア事業）

さすがやは、地方と世界をつなぐプラットフォームづくりを掲げるリユース企業です。

同社は宝石・ブランド品・腕時計などの買取事業に加え、スマートフォンやゲーム機のリペア事業を展開しています。

今回の新FCプランは、加盟店の利益を先に確保しながら本部も成長する循環型モデルへの転換を明確にした取り組みです。

ロイヤリティ0円・DX商談同席・スマホ修理併設の実務設計

ロイヤリティ：0円主要支援機能数：3機能DX商談の必要機材数：PC1台併設可能業態数：2業態（買取・スマホ修理）全国展開目標：300店舗

1つ目の軸はロイヤリティ0円で、毎月の固定費を抑えながら売上増を利益に結びつけやすい設計です。

2つ目の軸は本部査定士によるオンライン同席で、ヒアリングから査定、価格提示までを遠隔で支援できる運用です。

鑑定経験を前提にしない体制なので、開業時の採用負担と育成期間を短縮しやすいのが実務面のメリットです。

3つ目の軸はスマホ修理併設で、既存店の一角活用やショップ・イン・ショップにも対応した多角化モデルです。

同一スペースで「買取」と「修理」を回すことで、家賃と人件費の重複を抑えながら坪効率を高める運営が進行中。

さすがやは色石やデザイン性まで評価する査定力と海外販路を持つため、地方での仕入れを世界相場へ接続しやすい点も強みです。

今後は直営店とFCの両輪で全国300店舗の展開を目指す方針が示され、地方創生と事業拡大を同時に狙う計画です。

新規事業として買取を検討する法人には、固定費抑制と運営再現性を同時に評価しやすい発表です。

独立開業を目指す個人事業主には、現場支援が前提化された構造が初期不安の軽減につながります。

収益性と実装性を両立したFCモデルとして、比較検討の優先度が上がるニュースです。

【未経験でも収益化を狙える運営設計が魅力！

さすがや「ロイヤリティ0円×DX商談同席×スマホ修理併設FC新プラン」】の紹介でした。

