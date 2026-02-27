卓球「ノジマＴリーグ」の男女１２チームの話題をお届けする「ＴリーグＮＥＷＳ」第７回は、男子の岡山リベッツをピックアップする。田添響（２９）は今季、悲願の初優勝への期待を背負い、選手兼監督に就任した。選手としてもダブルスで１０試合に出場している若き指揮官が、チームを率いる上での工夫や逆転でのプレーオフ（ＰＯ）進出に向けた決意を語った。

田添は今季、想像もしなかった立場で２３試合を戦ってきた。チーム初の選手兼監督。「僕で大丈夫なのかなって。将来、監督をやるというイメージはゼロだった」。２０代での抜てきに驚きは大きかったが、昨季まで指揮を執った白神宏佑総監督は「責任感が強く、ここぞという時に頑張ってくれる選手だった」と後任に推薦した理由を明かした。

期待に応え、就任早々に大仕事をやってのけた。日本男子のエース・張本智和（２２）が前所属先との優先交渉期間が終了して交渉可能になると、すぐに連絡を取った。岡山は初年度から７シーズンでＰＯに３度進出しているが、初優勝にはそこで勝ち切ることが課題だった。「張本選手が加入することでＰＯで勝てる確率は高くなる」。Ｔリーグに限らず、五輪や世界選手権で結果を残せるように全力でサポートするとの熱意も伝え、獲得が実現した。

張本の加入で初Ｖの機運が高まったが、まさかの開幕４連敗を喫した。「勝てば選手が良かった。負けたら監督が悪いというのが僕の考え」。責任に向き合いながら試合を重ねると、視野が広がっていく感覚があった。「相手の対策練習を考えて、それを選手が試合でやって、はまった時はめちゃくちゃ楽しい」と新たな役割にやりがいも感じるようになった。

張本ら所属選手が出場する国際大会は可能な限り、映像でチェックする。「その選手が今どこを意識して試合をやっているのか。チームに合流した時に、それを否定するようなことは言いたくない」。細やかな工夫も実ってチーム状態は上向き、終盤までＰＯ争いに加わっている。３位・彩たまとは残り２試合で勝ち点５差。「今季は監督として、ＰＯに行けば及第点。行けなかったら０点」。逆転を信じて戦い抜く。（林 直史）

◆田添 響（たぞえ・ひびき）１９９６年６月２日、北九州市出身。２９歳。父と兄の影響で６歳の時に石田卓球クラブで始め、福岡・希望が丘高２年時の全国高校総体で８連覇中だった青森山田高を破って初優勝。専大４年時に全日本大学総合選手権団体Ｖ。Ｔリーグは東京で２季、岡山で６季プレー。兄・健汰（３０）は東京に在籍。右シェークドライブ型。身長１７８センチ。