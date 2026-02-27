相続や贈与の申告が終わったあとに起こる変更対応をまとめた実務書が、新日本法規出版から発売されました。

相続人の変動や財産内容の変更など、現場で起きやすい論点をケース単位で確認できる構成です。

税理士や弁護士だけでなく、実務担当者が手元で判断材料を整理したいときにも使いやすい新刊です。

新日本法規出版「ケース別 相続税・贈与税申告後の事情変更」

発売日：2026年2月25日判型：A5判ページ数：206ページ通常書籍ISBN：978-4-7882-9611-4電子書籍ISBN：978-4-7882-9617-6

新日本法規出版は、法務・税務分野の実務情報を継続的に発信している出版社です。

同社はコミュニケーションデザイン部の発信活動などを通じ、読者との接点づくりにも取り組んでいます。

今回の書籍は、申告後に起きる事情変更を法務面と税務面の両方から整理した実務特化型の一冊です。

ケース別で確認する価格・内容と実務での使いどころ

通常書籍価格：3,960円（税込）通常書籍送料：410円電子書籍価格：3,630円（税込）通常版と電子版の価格差：330円

本書は、相続人の範囲変動や相続財産の変動、遺産分割方法の変更といった申告後の典型論点を段階的に確認できます。

さらに小規模宅地等の特例や相続時精算課税制度など、制度適用の可否が揺れやすい場面も整理対象です。

税額計算例が示されているため、論点の理解だけでなく数字の着地まで追いやすい設計です。

執筆は相続実務に精通した税理士と弁護士の共同編集で、現場経験に基づく処理の考え方が反映されています。

書籍カバーは淡いグリーンとブルーの抽象デザインを基調とし、専門書らしい視認性と信頼感を両立した構成です。

紙で手早く参照したい人は通常書籍を選びやすく、移動中の確認を重視する人は電子版を選びやすいラインナップです。

申告後の事情変更は、手続選択の順序を誤ると修正負担が大きくなりやすい領域です。

ケース別に整理された実務書が手元にあると、期限後申告や更正の請求の判断を落ち着いて進めやすくなります。

税務と法務の境界をまたぐ案件を扱う担当者にとって、検討の起点を作りやすい新刊です。

【申告後の税務対応を実務視点で整理できる一冊！

新日本法規出版「ケース別 相続税・贈与税申告後の事情変更」】の紹介でした。

