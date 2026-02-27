「侍語る」第１３回は自身初のＷＢＣ出場となる日本ハム・北山亘基投手（２６）。昨季はキャリアハイの９勝を挙げ、リーグ２位の防御率１・６３をマークし、日の丸のユニホームに袖を通した。２１年のドラフト８位入団からの“成り上がり侍”が大舞台への思いを語った。また向上心の高い右腕ならではの、あるお願いも明かした。（取材・構成＝川上 晴輝）

初の大舞台へ北の剛腕が日の丸を背負う並々ならぬ覚悟を口にした。

「試合前には国歌斉唱がありますし、あの瞬間は、今まで日本のために頑張ってきた方々のおかげで、こうして平和に野球ができていることをしみじみ感じます。応援してくださる国民の方の活力になれるように頑張りたいです」

メンバー発表前から、万全の準備を進めてきた。昨季１０月のシーズン終了後からＷＢＣ球に順応するため、ＮＰＢ球は一度も握らなかった。

「幼い時からテレビで見ていた大会ですし、胸を張ってマウンドに立てるような準備は継続してきました。おじけづいたり、後ろめたさが出るような過ごし方は一切してきていないです。これまでの学びを全て注ぎ込みたいと思います」

２１年のドラフトでは支配下全体、７７人中７６番目の“ブービー”指名。プロ４年目の昨季はキャリアハイの９勝をマークした。“成り上がり侍”としてのプライドをのぞかせた。

「当時は悔しい気持ちもありました。下克上したいという気持ちでプロの世界に入っていますし、まだまだ始まったばかりです。チャンスはいつ来るか分からないですけど、絶対にチャンスがゼロな人なんていない。１回、２回のチャンスをつかむための準備を大事にやり続けたい」

侍合宿ではアドバイザーを務めるダルビッシュに積極的に教えを受けていたのが印象的だ。変化球の指導で“ダルカーブ”や“ダルツーシーム”などの見出しが目立つが、飽くなき探究心を持つ右腕らしいメディアへのお願いがある。

「そういう見出しが立つのは自分はあまり好きではないです。もちろん教えていただいていることはありがたいですし、記者の方々の気持ちも分かります。でも、あくまで僕の変化球です。僕がもっとすごい選手になって、『北山亘基』と書いたらどんな記事でも読んでもらえるような選手になるので、それまでは見出しは控えめにお願いします（笑）」

２４年のプレミア１２では先発、中継ぎ問わずフル回転。４登板で１勝、防御率３・８６をマークし、井端監督からも高評価を受けた。

「いろんなポジションで使っていただいて、どこでもいけるアピールはできたと思います。最後２位で終わったのはすごく悔しかったので、その借りを返したい。ＷＢＣはもう一段階スケールの大きい大会なので、自分が持っているもの以上の力を出せるんじゃないかなと、新しい自分の姿にワクワクしながら頑張りたいと思います」

夢に見た最高峰で「北山亘基」の名を世界に知らしめる。

◆北山 亘基（きたやま・こうき）１９９９年４月１０日、京都府生まれ。２６歳。京都成章では３年夏にエースとして甲子園出場。京産大から２０２１年ドラフト８位で日本ハム入団。２４年プレミア１２で侍ジャパン入り。今季年俸は９５００万円（推定）。１８２センチ、８６キロ。右投右打。既婚。