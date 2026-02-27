俳優の中島健人（３１）が７月３日公開の主演映画「ラブ≠コメディ」（紙谷楓監督）で女優の長濱ねる（２７）と映画初共演することが２６日、分かった。

フジテレビ系ドラマ「ラジエーションハウス」シリーズの脚本を手掛けた大北はるか氏によるオリジナルストーリーのラブコメディー。中島は自身と重なるイケメン俳優の神崎麗司を演じる。神崎は３０歳を迎え、「ラブコメではなく、重厚な作品で活躍したい」と悩み、王子様キャラの脱却を模索する。長濱はガールズグループ「ぴょんぴょんフルーツ」に所属するアイドルの南風美里を演じる。

中島はＳｅｘｙ Ｚｏｎｅ（現ｔｉｍｅｌｅｓｚ）、長濱はけやき坂（現日向坂４６）、欅坂４６（現櫻坂４６）でアイドルを経験。グループを卒業し、俳優に転身した共通点がある。これまで歩んできたキャリアを反映させた２人の役柄に注目だ。

もがく３０歳のリアルを体現する中島は「久々にフィットする感覚でお芝居ができるなと思いました。ある種、かわいく皮肉を込めて、麗司という役を演じられることがすごく楽しみでした。自分の本質みたいな部分をポップで、エンタメとして面白く抽出できると思いました」と意欲的。長濱とも息の合った様子で「こんなにも会話が弾むとは思っていなかった。すごくクレバーな方で、アイドルとしての経験も美里にぴったりな方だと思います」と絶賛した。

長濱は「ラブコメだけじゃなく、一生懸命仕事にも向き合うという、ある種のお仕事映画だなと思いました」。中島との共演には「初めての本読みの日、初めから麗司そのもので、とても感動しました。私はとても緊張していたのですが、中島さんが現場の空気を引っ張ってくださいました」と感謝しきりだった。

〇…ティザービジュアルには「あなたのハートにブッ刺さりたい」というキャッチコピーが掲載された。中島は「働く人、すべての方に見ていただきたい作品。目の前にあることを一生懸命やることの尊さだったり、素晴らしさを、この映画が教えてくれる気がしています」。長濱も「世の中で何かに挑戦し続ける方、毎日の仕事の中で試行錯誤しながらいろんなことに向き合っている方みんなに響く作品」と話している。